O Armin van Buuren αφήνει για λίγο τα decks και παρουσιάζει το «Piano»

Ο παγκοσμίου φήμης electronic artist και No.1 DJ, Armin van Buuren, επιστρέφει στο μουσικό προσκήνιο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, παρουσιάζοντας το πρώτο του acoustic album, με τίτλο «Piano».

Μέσα από 15 tracks – ανάμεσά τους το γνωστό «Sonic Samba» και ολοκαίνουργια τραγούδια όπως τα «Be My Lighthouse» και «Fathers and Sons» – ο Armin van Buuren καταφέρνει να γεφυρώσει με έναν μοναδικό τρόπο την κλασική με την ηλεκτρονική μουσική. Ο ίδιος δημιουργεί ένα ιδιαίτερο DJ mix, συνδυάζοντας έργα από το «Piano» με συνθέσεις σπουδαίων δημιουργών όπως οι Hans Zimmer, Jon Hopkins και Ludovico Einaudi.

Οι πρώτες κριτικές

Το «Piano» έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές εντυπώσεις για το συναισθηματικό του βάθος και την καλλιτεχνική του τόλμη.

Ο Zane Lowe το χαρακτήρισε «ένα όμορφο album» (“a beautiful album”), ενώ ο Jack Pepper από το Magic Classical στο Ηνωμένο Βασίλειο το περιέγραψε ως «μια απρόσμενη ανατροπή», «a classic curveball», όπως είπε χαρακτηριστικά. Το EDM Nomad το επαίνεσε ως «βαθιά ανθρώπινο, γεννημένο από τον στοχασμό» (“deeply human, born from reflection”) και «μια πρόσκληση να βιώσουμε κι εμείς μαζί με τον Armin van Buuren τις πιο ήσυχες και ειλικρινείς στιγμές του» (“an invitation to experience Armin van Buuren’s quietest and most sincere moments”). Σύμφωνα με το EDM.com, «οι συνθέσεις κινούνται αφήνοντας μια αίσθηση κινηματογραφικού ρυθμού» («The compositions move with a cinematic sense of pacing and purpose”).

H αποκλειστική συνεργασία με το Apple Music

Πριν τη διάθεσή του στο κοινό, το «Piano» κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο Apple Music και το Apple Music Classical, στο πλαίσιο μιας αποκλειστικής συνεργασίας.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια έκπληξη: κατά τη διάρκεια του Amsterdam Dance Event, ο Armin van Buuren παρουσίασε ζωντανά αποσπάσματα του δίσκου στο Apple Store του Leidseplein στο Άμστερνταμ. Ακολούθησε συζήτηση και ένα playback session στο Dolby Atmos House, όπου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον Zane Lowe στο Apple Music 1, ο Armin περιέγραψε το «Piano» ως «επιστροφή στην ηρεμία».

Ένα ταξίδι από την καρδιά, στα πλήκτρα, στα αυτιά

Χωρίς να απομακρύνεται από τις ηλεκτρονικές του ρίζες, ο Armin αναδεικνύει τις κλασικές επιρροές που διαμόρφωσαν τον ήχο του. Η σχέση του με την κλασική μουσική ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια, επηρεασμένος από τον πατέρα του – επίσης πιανίστα – και τους συνθέτες που του ενστάλαξαν βαθύ σεβασμό για τη μελωδία και την αρμονία.

Αυτό που άρχισε ως μια δεκαετής προσπάθεια να μάθει πιάνο, με σκοπό να εμπλουτίσει το ηλεκτρονικό του έργο και να ενισχύσει την ψυχική του ευεξία, εξελίχθηκε σε ένα «δημιουργικό ταξίδι». Καθώς προτιμούσε να συνθέτει παρά να παίζει υπάρχουσες παρτιτούρες, ο Armin άρχισε να δημιουργεί δικές του μελωδίες, οι οποίες με την καθοδήγηση του συνθέτη Geronimo Snijtsheuvel μετατράπηκαν σε ολοκληρωμένα έργα.

Ο Armin van Buuren αναφέρει:

«Η δημιουργία μελωδιών στο πιάνο ήταν πάντα η βάση της μουσικής μου. Μαζί με τον δάσκαλό μου, Geronimo, τα σκίτσα εξελίχθηκαν σε δεκαπέντε καθαρά tracks, χωρίς beats. Αυτό το έργο δείχνει μια άλλη πλευρά του εαυτού μου: μια πλευρά περισσότερο οικεία, περισσότερο ειλικρινή και άμεση. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική – από την κλασική και τη ροκ, μέχρι και την ηλεκτρονική – και οι ρίζες μου διαμορφώθηκαν από τον πατέρα μου, τον αδελφό μου και καλλιτέχνες όπως ο Βαγγέλης και οι The Orb. Μετά από δεκαετίες trance και έπειτα από πολλά φεστιβάλ, ήθελα να δημιουργήσω μουσική χωρίς πίεση, να δημιουργήσω στα πλήκτρα. Το 2025, ηχογράφησα τα πάντα σε μία λήψη στο ConcertLab. Αυτό το album είναι το πιο προσωπικό μου έργο: από την καρδιά, στα πλήκτρα, στα αυτιά.»

Ηχογραφημένο σε μία λήψη

Το «Piano» ηχογραφήθηκε και γυρίστηκε στο ConcertLab της Ουτρέχτης – το πρώτο studio παγκοσμίως που έχει κατασκευαστεί ειδικά για την κινηματογράφηση μουσικής υψηλής ποιότητας.

Μέσα σε επτά ημέρες, κάθε κομμάτι ηχογραφήθηκε σε μία μόνο λήψη, με το μιξάρισμά τους να γίνεται σε Dolby Atmos®. Ο Armin van Buuren εμφανίζεται τόσο σόλο όσο και με εκλεκτούς προσκεκλημένους μουσικούς, όπως τσελίστες και μια ορχήστρα δωματίου υπό τη διεύθυνση της διεθνούς φήμης βιολονίστριας, Lisa Jacobs.

Ανάμεσα στα highlights του δίσκου, ξεχωρίζει και η νέα εκδοχή του διαχρονικού «Children» του Robert Miles, που ο Armin αναδιαμορφώνει σε ένα ευαίσθητο πιάνο σόλο, γεφυρώνοντας τις ηλεκτρονικές του καταβολές με την κλασική του ευαισθησία.

Κάθε νότα αφηγείται μια ιστορία

Κάθε σύνθεση του «Piano» είναι εμπνευσμένη από ένα συναίσθημα, μια στιγμή ή ένα πρόσωπο που έχει ξεχωριστή σημασία για τον Armin – όπως, π.χ., η σύζυγός του, Erika, ο πατέρας του και ο αδελφός του, αλλά και ο ευρύτερος περίγυρός του.

Το πρώτο track που συνέθεσε, το «Fathers & Sons», έθεσε τον τόνο για ολόκληρο το album και ενέπνευσε τη συνέχειά του, μετατρέποντας προσωπικές αναμνήσεις σε μουσικές αφηγήσεις γεμάτες ειλικρίνεια και συναίσθημα.