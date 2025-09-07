Armin van Buuren: Xρυσή βράβευση από την Panik Records στον κορυφαίο Ολλανδό DJ & παραγωγό
Η απονομή έγινε στο περιθώριο της εμφάνισης του Armin van Buuren στην Αθήνα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ο no1 Ολλανδός DJ ξεσηκώσει το κατάμεστο ΟΑΚΑ με το «εκρηκτικό» DJ set του ως headliner του φετινού Primer Music Festival
O Armin van Buuren, ο κορυφαίος DJ και παραγωγός που μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει πέντε φορές τη no1 θέση του DJ Mag Top 100 -και μάλιστα για τέσσερα χρόνια συνεχόμενα- τιμήθηκε από την Panik Records για τη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει στην Ελλάδα.
Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, απένειμε στον Armin van Buuren πλακέτα για τις χρυσές πωλήσεις του πρόσφατου mega hit «In and Out Of Love» στο remix του Rivo, το οποίο μετρά πάνω από 900.000 premium streams κι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες της χρονιάς, έχοντας κατακτήσει τις υψηλότερες θέσεις των Airplay και Shazam charts.
Πριν λίγο καιρό, ο θρυλικός DJ και παραγωγός παρουσίασε το 9ο album του με τίτλο «Βreathe». Το album αποτελεί ένα ηχητικό ημερολόγιο προσωπικής μεταμόρφωσης, γραμμένο σε μια περίοδο ενδοσκόπησης και αλλαγών. Μέσα από 51 μοναδικά tracks καταγράφει την εσωτερική αναζήτηση και ανάγκη του για ουσιαστική επανασύνδεση με τον εαυτό του, τη μουσική του και τη ζωή του, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τον «θρύλο της trance» στην πιο ώριμη και δημιουργική του φάση.
