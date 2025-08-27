magazin
27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
27 Αυγούστου 2025 | 19:20

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
ΣυνέντευξηΠάνος Καισσαράτος
A
A
Vita.gr
Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Spotlight

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Primer Music Festival στην Αθήνα (6 & 7 Σεπτεμβρίου), ο Armin van Buuren ετοιμάζεται να χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια «παράσταση που θα τους μείνει αξέχαστη». Με αφορμή την κυκλοφορία του πιο προσωπικού του άλμπουμ, Breathe, αλλά και με αναμνήσεις από τις διακοπές του στη χώρα μας, ο «μάγος» της ηλεκτρονικής σκηνής μιλά στο in για την ισορροπία, την ψυχική υγεία, τη δημιουργικότητα και τη σχέση του με το κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα.

Μετά από δύο δεκαετίες γεμάτες θριάμβους, sold out εμφανίσεις και συνεργασίες με καλλιτέχνες-θρύλους, ο Ολλανδός DJ και παραγωγός, νούμερο 6 στον κόσμο για το 2024, παρουσιάζει το πιο προσωπικό και ώριμο έργο του μέχρι σήμερα: το διπλό άλμπουμ «Breathe». Ένα έργο-ορόσημο, που χωρίζεται σε δύο μέρη — Breathe In και Breathe Out — και αριθμεί συνολικά 51 κομμάτια, εμπνευσμένα από το προσωπικό του εσωτερικό ταξίδι και πέντε χρόνια ενδοσκόπησης, το οποίο τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

YouTube thumbnail

Στη συζήτησή μας, μιλάει ανοιχτά για την ψυχική υγεία, για την ανάγκη να σπάσει το ταμπού γύρω από αυτή — όχι μόνο στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και γενικότερα — και εξηγεί πώς αυτή η πορεία ενδοσκόπησης τον άλλαξε ριζικά τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη.

Παράλληλα, μοιράζεται ιστορίες από συνεργασίες με ονόματα όπως ο David Guetta, ο Moby και ο Jon Bon Jovi, αναπολεί τις διακοπές του στην Ελλάδα με την οικογένειά του και προαναγγέλλει μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και εκπλήξεις για το ελληνικό κοινό, το οποίο χαρακτηρίζει «παθιασμένο» και «εκδηλωτικό».

Ο Armin δείχνει πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ, μιλά για τη σημασία της ισορροπίας, για τη φωτιά της δημιουργικότητας που αναζωπυρώνεται μέσα από τις σωστές συνεργασίες, αλλά και για το ανοιχτό μυαλό που τον οδηγεί στο επόμενο βήμα.

«Δεν ξέρω ποιος θα ήμουν χωρίς την μουσική, αλλά χαίρομαι και είμαι ευγνώμων που υπήρξε τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου για τόσο καιρό» μας λέει κι αν κάτι είναι ξεκάθαρο είναι ότι για τον Armin van Buuren η μουσική δεν είναι απλώς καριέρα, αλλά κομμάτι της ύπαρξής του.

Ο Armin van Buuren παρουσιάζει το Breathe

Το Breathe είναι το πιο προσωπικό και ώριμο άλμπουμ της καριέρας σου. Τι σε οδήγησε να το χωρίσεις σε δύο μέρη και πώς βίωσες εσύ ο ίδιος το καθένα;

Το Breathe είναι άμεση αναφορά στη νέα μου καθημερινή ρουτίνα, τη συνειδητότητα (mindfulness) και τις αναπνευστικές ασκήσεις. Με βοήθησε πάρα πολύ να είμαι πιο γειωμένος, πιο χαρούμενος και πιο παραγωγικός. Το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο έργο. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο άλμπουμ μαζί, Breathe In και Breathe Out, συνολικά 51 κομμάτια.

Συχνά μιλάς για την ανάγκη να πατάς «παύση» και να ξανασυνδέεσαι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν superstar DJ να πατήσει «pause» σε μια τόσο απαιτητική βιομηχανία;

Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν συνυπολογίσεις τις περιοδείες. Το να τρέχεις από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από event σε event αφήνει ελάχιστο χρόνο για να καθίσεις απλώς ήσυχος και να σκεφτείς.

Το ταξίδι ενδοσκόπησης και η συζήτηση περί ψυχικής υγείας

Στο Breathe μιλάς ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να σπάσει αυτό το ταμπού, ειδικά μέσα στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής;

Απίστευτα σημαντικό. Και όχι μόνο για την ψυχική υγεία μέσα στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά για την ψυχική υγεία γενικά. Είναι ένα θέμα που με αγγίζει προσωπικά, καθώς κι εγώ χρειάστηκε να βρω μια νέα ισορροπία μέσα μου. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει πλέον μεγαλύτερη εστίαση στην ψυχική ευεξία, και ελπίζω αυτό να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους, είτε ανήκουν στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής είτε όχι, να μη φοβηθούν να μιλήσουν ανοιχτά.

YouTube thumbnail

Πώς σε άλλαξε αυτό το πενταετές ταξίδι ενδοσκόπησης και αναζήτησης ισορροπίας — ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη;

Αυτό το ταξίδι με ανάγκασε να κοιτάξω βαθιά μέσα μου, να αμφισβητήσω κάποιες βασικές πεποιθήσεις ή συνήθειες που είχα και δεν πίστευα ότι με επηρέαζαν τόσο. Οπότε ναι, αυτό το ταξίδι με άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους. Και πραγματικά πιστεύω ότι ήταν προς το καλύτερο· τώρα είμαι πιο συγκεντρωμένος, πιο δημιουργικός και πιο συντονισμένος με τον εαυτό μου. Αυτό είναι μια τεράστια νίκη για μένα.

Έχεις συνεργαστεί με τεράστια ονόματα — από τον David Guetta μέχρι τον Moby και τον Bon Jovi. Ποια συνεργασία σε εξέπληξε περισσότερο και γιατί;

Α, είναι δύσκολο να διαλέξω, ειλικρινά. Κάθε συνεργασία στο άλμπουμ, είτε ήταν με μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο David Guetta είτε με λιγότερο γνωστούς παγκοσμίως, είχε κάτι το ξεχωριστό, γι’ αυτό και αυτά τα τραγούδια μπήκαν στο άλμπουμ εξαρχής. Απόλαυσα απίστευτα τη συνεργασία με τον Jon Bon Jovi, και το να παίξω το κομμάτι μαζί του στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι πέρυσι ήταν μια τεράστια στιγμή για μένα.

Οι αναμνήσεις του από την Ελλάδα και η εμφάνιση το Primer Festival

Οι Έλληνες fans ανυπομονούν για την εμφάνισή σου στο Primer Music Festival. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το σετ σου;

Κάποια αγαπημένα των fans από το άλμπουμ, ανακατεμένα με κάποιες προσωπικές επιλογές από άλλους καλλιτέχνες των οποίων τον ήχο αγαπώ! Προφανώς δεν πρόκειται να αποκαλύψω ακριβώς τι έχω σχεδιάσει, αλλά είμαι έτοιμος να το κάνω μια παράσταση που θα μείνει αξέχαστη!

Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την από την εμφάνιση του Armin van Buuren στην φετινή Tomorrowland


Έχεις επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα; Ποιες αναμνήσεις ή συναισθήματα σε συνδέουν με τη χώρα μας;

Ναι, είχα περάσει αρκετές εβδομάδες διακοπών στην Ελλάδα με την οικογένειά μου γιατί ήθελα να δείξω στα παιδιά μου τη χώρα. Μείναμε αρχικά κοντά στο Ναύπλιο και πήραμε βάρκα κοντά στη Μονεμβασιά. Αυτή την πλευρά της Ελλάδας δεν τη γνώριζα πραγματικά και ήταν συγκλονιστική! Την τελευταία εβδομάδα τη περάσαμε στη Σαντορίνη. Είναι σίγουρα ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς διακοπών!

Πόσο σημαντική είναι για σένα η ενέργεια του κοινού κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης — και έχεις ακούσει κάτι για τους Έλληνες fans;

Είναι πολύ σημαντική· η ενέργεια του κοινού μού δείχνει αν απολαμβάνουν αυτό που κάνω ή αν χρειάζεται να κινηθώ σε διαφορετική κατεύθυνση ηχητικά. Από αυτά που έχω ακούσει και ξέρω, οι Έλληνες fans είναι πολύ παθιασμένοι και δείχνουν ξεκάθαρα ότι περνούν καλά, οπότε εμπιστεύομαι πως θα λειτουργήσει τέλεια!

Αν μπορούσες να αφιερώσεις ένα κομμάτι από το “Breathe” στο ελληνικό κοινό, ποιο θα ήταν και γιατί;

Νομίζω το “Want Some More” με τον Sam Harper θα ταίριαζε τέλεια! Πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ με την ενέργεια του ελληνικού κοινού, τόσο στον ήχο όσο και στο vibe.

YouTube thumbnail

Το Breathe μοιάζει σαν το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τον Armin van Buuren μετά από αυτό;

Ειλικρινά, δεν ξέρω! Διασκεδάζω στο στούντιο, νιώθω πολύ εμπνευσμένος και ισορροπημένος, και θα δω απλώς πού θα με πάει όλο αυτό. Κρατάω ανοιχτό μυαλό· αυτός είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσεις το μέλλον.

«Δεν ξέρω ποιος θα ήμουν χωρίς την μουσική»

Πώς κρατάς τη φλόγα της δημιουργικότητας ζωντανή μετά από τόσα χρόνια επιτυχίας;

Η συνεργασία με τους σωστούς ανθρώπους είναι ένας πολύ καλός τρόπος· γι’ αυτό είμαι ανοιχτός να δουλέψω με οποιονδήποτε καλλιτέχνη, αρκεί να φέρνει κάτι φρέσκο ή μοναδικό στο τραπέζι που να με εμπνέει. Πέρα από αυτό, πρέπει να είσαι ισορροπημένος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσω τη φλόγα αναμμένη στο κομμάτι του ταξιδιού μου όπου δεν ήμουν ισορροπημένος, και είναι τόσο εύκολο τώρα που είμαι.

Αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα σε νέους καλλιτέχνες που μόλις ξεκινούν, ποιο θα ήταν;

Κρατήστε ανοιχτό μυαλό, μη φοβάστε να κάνετε τα πράγματα διαφορετικά, και προσέξτε τον εαυτό σας ώστε να μην χάσετε από τα μάτια σας τι είναι αυτό που πραγματικά μετράει.

Υπήρξαν στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που ρώτησες τον εαυτό σου: «Ποιος είμαι χωρίς τη μουσική;» — κι αν ναι, ποια ήταν η απάντηση;

Υπήρξαν, και ενώ η μουσική διαμόρφωσε σε τεράστιο βαθμό αυτό που είμαι σήμερα, δεν θα έλεγα ότι θα ήμουν το απόλυτο τίποτα χωρίς αυτήν. Αλλά η μουσική είναι χαραγμένη μέσα στην ύπαρξή μου. Δεν ξέρω ποιος θα ήμουν χωρίς αυτήν, αλλά χαίρομαι και είμαι ευγνώμων που υπήρξε τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου για τόσο καιρό. Είθε να συνεχιστεί για πολύ ακόμα!

Λίγα λόγια για το Primer Festival

Ηαντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Το Primer Music Festival 2025 επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ και φέρνει μαζί του έναν παγκόσμιο παλμό που δύσκολα αγνοείς. Αν ψάχνεις ένα ξεχωριστό φεστιβαλικό vibe, μόλις το βρήκες.

Το Primer δεν είναι απλώς ένα ακόμα φεστιβάλ. Είναι το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ που κατάφερε να εισέλθει στο DJ Mag Top 100 Festivals, μάλιστα στο #42 παγκοσμίως, ως το Highest New Entry της χρονιάς.

Γιατί έχει σημασία αυτό; Επειδή αναγνωρίστηκε ως ένα από τα κορυφαία νέα φεστιβάλ σε όλον τον κόσμο — και όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα!

Το Primer Music Festival 2025 δεν είναι πια ένα πολλά υποσχόμενο ελληνικό φεστιβάλ – είναι ένα από τα μεγάλα του πλανήτη, με 16 acts που γράφουν ιστορία και κοινό που επιστρέφει κάθε χρόνο για την εμπειρία. Φέτος, το lineup του θα μπορούσε να σταθεί σε οποιοδήποτε main stage του κόσμου, και να κερδίσει τις εντυπώσεις.

