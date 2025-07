Ο Armin van Buuren ξαναβρίσκει τον εαυτό του – Στο 9ο album του «Breathe»

Breathe in. Breathe out. Δύο απλές φράσεις που κρύβουν μέσα τους το βαθύ, προσωπικό ταξίδι του Armin van Buuren. Ο θρυλικός Ολλανδός DJ και παραγωγός επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του στο «Breathe» – το 9ο studio album του – που μόλις κυκλοφόρησε σε δύο μέρη: το «Breathe In», το οποίο κυκλοφόρησε πέρσι, και το ολοκαίνουργιο «Breathe Out», διαθέσιμο από σήμερα.

Περισσότερο από ένα απλό album, το «Breathe» αποτελεί ένα ηχητικό ημερολόγιο προσωπικής μεταμόρφωσης. Γραμμένο σε μια περίοδο ενδοσκόπησης και αλλαγών, καταγράφει την εσωτερική αναζήτηση και την ανάγκη του Armin για ουσιαστική επανασύνδεση με τον εαυτό του, τη μουσική του και τη ζωή του, ενώ, παράλληλα, αποτελεί και μια υπενθύμιση του πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε μία παύση, να «πάρουμε μία ανάσα» και να σκεφτούμε τι πραγματικά έχει σημασία.

«Πριν από περίπου 5 χρόνια, είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος, γεμάτος ενέργεια και ένιωθα ότι δεν ζούσα την κάθε στιγμή», λέει ο Armin van Buuren. «Ήμουν στον αυτόματο για πολλά χρόνια, κυνηγώντας συνεχώς τον επόμενο στόχο. Ένιωθα σαν χαμένος και έπρεπε να συνέλθω». Αποφασισμένος να κάνει ένα «reset», ξεκίνησε μία πολυετή μεταμόρφωση, βασισμένη στην ενδοσκόπηση και την ευεξία, με «καθαρό» πια μυαλό να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του και με τη μουσική. «Μου πήρε αρκετό καιρό να φτάσω εκεί που βρίσκομαι σήμερα. Όχι μόνο μουσικά, αλλά και από άποψη ισορροπίας και διαύγειας», προσθέτει ο Armin van Buuren. «Όλα όσα έμαθα, κάθε βήμα που έκανα, κάθε αγώνας που έδωσα, βρίσκονται σε αυτό το album. Το «Breathe» σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου αυτού. Σήμερα, είμαι καλά με αυτό που είμαι και ελπίζω όσοι ακούσουν το album να μπορέσουν να διακρίνουν αυτή την ελευθερία και την ειλικρίνεια μέσα από τη μουσική μου.»

Η προσωπική αυτή μεταμόρφωση είναι βαθιά συνυφασμένη με το DNA του album. «Δεν έχω υπάρξει πιο συγκεντρωμένος σε studio», παραδέχεται ο Armin. «Η φροντίδα του εαυτού μου, ψυχικά και σωματικά, μου άφησε το περιθώριο να πειραματιστώ, να συνεργαστώ χωρίς πίεση και να απολαύσω ξανά τη διαδικασία». Αυτή η ανανέωση επέτρεψε στον Armin να παράγει την πιο εκτεταμένη δουλειά του μέχρι σήμερα, έχοντας ως αφορμή πάντα την επιθυμία του να ξεπεράσει τα όρια και να βγει από το comfort zone.

Το «Breathe» περιλαμβάνει 51 tracks που παρουσιάζουν τον Armin στην πιο ώριμη και δημιουργική του φάση. Ανάμεσα στα νέα singles ξεχωρίζουν τα «Let It Be For Love» (feat. JAI RYU) και «Want Some More» (feat. Sam Harper), ενώ το album φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό lineup: David Guetta, Bon Jovi, Moby, ALOK, Pendulum & Rob Swire, Oliver Heldens, αλλά και πολλούς ακόμη. Η τόλμη και το άνοιγμα σε διαφορετικά μουσικά είδη και προσεγγίσεις είναι εμφανείς σε κάθε ξεχωριστό track.

Παράλληλα, στο album, περιλαμβάνονται ήδη αγαπημένα tracks των fans όπως το «Dream A Little Dream» (με τον Sam Gray) και το «Gimme The Love» (με τον Seth Hills και την Alessia Labate), αποτελώντας μια «γέφυρα’ ανάμεσα στο παλιό και το νέο. H αλλαγή, όμως, αυτή δεν σταμάτησε στη μουσική. Η ενασχόληση με τη φυσική άσκηση, τη διατροφή και τη φροντίδα του σώματος αποτέλεσαν κλειδί για τον Armin. «Φροντίζοντας το σώμα μου, κατάφερα να ξεμπλοκάρω το μυαλό μου. Έγινα πιο παρών, πιο δημιουργικός, πιο ερωτευμένος με τη μουσική και με αυτό που είμαι», μοιράζεται ο ίδιος.

Σε μια εποχή που οι πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας είναι πιο έντονες από ποτέ, ο Armin επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Θέλει η δική του εμπειρία να γίνει παράδειγμα και εφαλτήριο για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοχή στο χώρο. Ο ίδιος εξηγεί: «Συνειδητοποιώντας πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί αυτό, πώς μπορεί να επηρεάσει τόσο την προσωπική σου ζωή όσο και την καριέρα σου και πόσο δύσκολο είναι να το ελέγξεις, θέλω να βοηθήσω στην ομαλοποίηση των συζητήσεων γύρω από την ψυχική υγεία, ειδικά σε αυτή τη βιομηχανία. Είναι κάτι με το οποίο παλεύω εδώ και πολύ καιρό και έχω καταλάβει ότι να είσαι ευάλωτος ίσως σημαίνει ότι είσαι δυνατός». Μέσα από το «Breathe», ο Armin όχι μόνο μοιράζεται το δικό του ταξίδι, αλλά ελπίζει να εμπνεύσει και άλλους να αγκαλιάσουν το να είναι ανοιχτοί και να βρουν το δικό τους δρόμο προς τη θεραπεία, την ευτυχία και τη δημιουργική ελευθερία.