Άννα Βίσση: no1 και με ρεκόρ στο ραδιοφωνικό airplay

Η Άννα Βίσση συνεχίζει την εντυπωσιακή και γεμάτη τεράστιες επιτυχίες πορεία της, κατακτώντας για ακόμη μία φορά την κορυφή των ραδιοφωνικών charts και σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Το πρόσφατο hit «Sandre» ανέβηκε στο no1 του επίσημου IFPI Airplay Chart by MediaInspector αυτή την εβδομάδα, ενώ έχει ήδη γίνει χρυσό με πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και 3 εκατομμύρια YouTube views.

Άννα Βίσση: Οι επιτυχίες που διαδέχονται η μία την επόμενη

Ταυτόχρονα, η Άννα Βίσση πέτυχε ακόμη ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς βρίσκεται με πέντε τραγούδια που κυκλοφόρησε τους τελευταίους μήνες («Προτιμώ ’24», «Σε Περίπτωση Που», «Όλα Για Όλα», «Sandre», «Καλοκαιρινές Διακοπές») στο top50 του ραδιοφωνικού airplay, επίδοση που άλλος Έλληνας καλλιτέχνης δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Από το «Σε Περίπτωση Που», στην «Εξαίρεση»

Όλα τα radio singles της έχουν φτάσει στην κορυφή των charts, με αποκορύφωμα το πολυπλατινένιο «Σε Περίπτωση Που», το οποίο παρέμεινε σταθερά στο no1 για 12 συνεχόμενες εβδομάδες.

Την ώρα που τα τραγούδια της συνεχίζουν τη σαρωτική επιτυχία τους, η κορυφαία Άννα Βίσση ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμη ένα hit, το «Εξαίρεση», που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες από την Panik Gold.