Άννα Βίσση: no1 και με ρεκόρ στο ραδιοφωνικό airplay
Η Άννα Βίσση διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της καλλιτεχνικής διαδρομής της.
- Ξεκίνησε η δίκη για την θανατηφόρα επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
- Λιγνάδης: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη του στο Εφετείο – Πότε ορίστηκε νέα δικάσιμος
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
Η Άννα Βίσση συνεχίζει την εντυπωσιακή και γεμάτη τεράστιες επιτυχίες πορεία της, κατακτώντας για ακόμη μία φορά την κορυφή των ραδιοφωνικών charts και σημειώνοντας νέο ρεκόρ.
Το πρόσφατο hit «Sandre» ανέβηκε στο no1 του επίσημου IFPI Airplay Chart by MediaInspector αυτή την εβδομάδα, ενώ έχει ήδη γίνει χρυσό με πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και 3 εκατομμύρια YouTube views.
Άννα Βίσση: Οι επιτυχίες που διαδέχονται η μία την επόμενη
Ταυτόχρονα, η Άννα Βίσση πέτυχε ακόμη ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς βρίσκεται με πέντε τραγούδια που κυκλοφόρησε τους τελευταίους μήνες («Προτιμώ ’24», «Σε Περίπτωση Που», «Όλα Για Όλα», «Sandre», «Καλοκαιρινές Διακοπές») στο top50 του ραδιοφωνικού airplay, επίδοση που άλλος Έλληνας καλλιτέχνης δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.
Από το «Σε Περίπτωση Που», στην «Εξαίρεση»
Όλα τα radio singles της έχουν φτάσει στην κορυφή των charts, με αποκορύφωμα το πολυπλατινένιο «Σε Περίπτωση Που», το οποίο παρέμεινε σταθερά στο no1 για 12 συνεχόμενες εβδομάδες.
Την ώρα που τα τραγούδια της συνεχίζουν τη σαρωτική επιτυχία τους, η κορυφαία Άννα Βίσση ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμη ένα hit, το «Εξαίρεση», που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες από την Panik Gold.
- Δημόσιος χώρος «μεταμορφώθηκε» σε τόπο μνήμης και δράσης
- Παναθηναϊκός: Επίσημα αθλητικός διευθυντής ο Κοτσόλης
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε 77 εμπλεκόμενους στην απόπειρα ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020
- Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
- Τραγωδία στην Κορινθία: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο
- Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις