Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Walk a Mile: To νέο EP των Κadebostany που συνδυάζει pop και folk ήχους
Music Stage 10 Νοεμβρίου 2025 | 18:10

Walk a Mile: To νέο EP των Κadebostany που συνδυάζει pop και folk ήχους

Στις 13 Δεκεμβρίου, το κοινό στην Αθήνα θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει live τους Kadebostany σε ένα νέο, εκρηκτικό show, γεμάτο πάθος, ενέργεια και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Spotlight

Οι Kadebostany μάς παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο EP τους, με τίτλο «Walk a Mile», ένα εντυπωσιακό κράμα σύγχρονης pop και folk μουσικής, με τη συμμετοχή της ανερχόμενης Selin Çıngır και του δικού μας Alex Sid, το οποίο κυκλοφορεί μέσω της Panik Records.

Για τη δημιουργία του EP και του επερχόμενου album τους, ο Guillaume de Kadebostany δήλωσε: «Οι ξέφρενες εκείνες νύχτες που διασχίζαμε εθνικές οδούς με παλιά αμερικανικά αυτοκίνητα, που ζούσαμε γρήγορα, που γελούσαμε δυνατά και κλαίγαμε γοερά… αυτές οι στιγμές ήταν που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το επερχόμενο album μου, ‘The Outsider’. Ένα αφιέρωμα στον τρόπο ζωής της Δημοκρατίας των Kadebostany: χωρίς ρίζες, χωρίς κανόνες, μόνο ελευθερία, χάος και αναζήτηση της ομορφιάς όπου κι αν αυτή κρύβεται.

Παράλληλα, ο Alex Sid ανέφερε: «Για to «Walk a Mile», ταξίδεψα στην Κωνσταντινούπολη για τη συνεργασία με τους Kadebostany και τη Selin Çıngır. Το ταξίδι είναι μεγάλο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και αυτό που μένει από κάθε ταξίδι είναι οι άνθρωποι και οι στιγμές που μας εμπνέουν για κάθε τραγούδι.

Στις 13 Δεκεμβρίου, το κοινό στην Αθήνα θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει live τους Kadebostany σε ένα νέο, εκρηκτικό show, γεμάτο πάθος, ενέργεια και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. H Αθήνα θα είναι ένας από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας THE OUTSIDER WORLD TOUR 2026, με την οποία ο Guillaume de Kadebostany – οραματιστής δημιουργός, παραγωγός και «Πρόεδρος» της μπάντας – εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το φαντασιακό μουσικό σύμπαν του.

Opening act του εκρηκτικού αυτού show θα είναι οι μοναδικοί Seven of Hearts, με τους Χρήστο Μιχαήλ (φωνή) και Σταύρο Φιλιπποπολίτη (πιάνο, programming) να πλέκουν τη μελωδικότητα της pop με τη σκοτεινή λάμψη της synth-art αισθητικής, προσθέτοντας E.D.M. στοιχεία, δημιουργώντας, έτσι, μοναδικά ατμοσφαιρικά ηχοτοπία.

Με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου album, «The Outsider», τον Ιανουάριο του 2026, και με τη μετέπειτα μεγάλη περιοδεία τους, το «Walk a Mile» σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας τολμηρής εποχής στη συνεχώς εξελισσόμενη κληρονομιά των Kadebostany.

Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10.11.25

«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Ουκρανία 11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
Διαρκής κλιμάκωση 11.11.25

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Σύνταξη
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
Κομισιόν 11.11.25

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
Ελλάδα 11.11.25

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν
Ελλάδα 11.11.25

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν

Ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη ότι θα ανεβάσει στα social media εικόνες από προσωπικές τους στιγμές και ότι θα έκανε κακό στην ίδια αν τον χώριζε όπως επιθυμούσε η ίδια

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

