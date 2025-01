Τα 175 του Σαλάχ και ο «σφυγμός» της Γιουνάιτεντ

Ο Σαλάχ είναι η «αιχμή το δόρατος» στην επίθεση της Λίβερπουλ και ο Αιγύπτιος επιθετικός το επιβεβαίωσε και στο σημερινό ντέρμπι απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς κατάφερε να βρει δίχτυα πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ των «κόκκινων».

Ο διεθνής στράικερ της Λίβερπουλ σκόραρε στο 70’ με πέναλτι και με το γκολ αυτό έφτασε τα 175 στην Πρέμιερ Λιγκ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Τιερί Ανρί.

Ο Σαλάχ έπιασε τον παλαίμαχο στράικερ της Άρσεναλ στην έβδομη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της Πρέμιερ Λιγκ και ο επόμενος στόχος του Σαλάχ είναι να πιάσει και να ξεπεράσει τον Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη θέση με 177 τέρματα.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι σύντομα ο διεθνής επιθετικός των «κόκκινων» θα βρεθεί στην έκτη θέση αφήνοντας πίσω του και τον παλιό άσο της Τσέλσι.

Mohamed Salah draws level with Thierry Henry in the all-time Premier League goalscorer list 📈 pic.twitter.com/IcuVBDUQ9u

— Premier League (@premierleague) January 5, 2025