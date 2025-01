Σάλαχ: «Αυτή είναι η τελευταία μου χρόνια στη Λίβερπουλ» (vid)

«Αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά στη Λίβερπουλ», δηλώνει ο Μο Σάλαχ στην τελευταία του συνέντευξη στο Sky Sports. Ο Αιγύπτιος άσος των Κόκκινων διανύει το τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμφωνήσει με άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Με τη νέα του δήλωση υπογραμμίζει τη στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του, ενώ αποκάλυψε πως θέλει να κατακτήσει φέτος την Πρέμιερ Λιγκ περισσότερο απ’ ότι το Τσάμπιονς Λιγκ.

«Πραγματικά θέλω να κατακτήσω την Πρέμιερ Λιγκ με τη Λίβερπουλ. Αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν στο κλαμπ και θέλω κάτι ξεχωριστώ για το κλαμπ».

“It’s my last year in the club” 🗣

Mohamed Salah gives an EXCLUSIVE update on his future at Liverpool with his contract up in the summer 🚨pic.twitter.com/R2CcSUyKSL

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 3, 2025