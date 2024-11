Η Κάμαλα Χάρις λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις ΗΠΑ πιάστηκε σε μια αρκετά αμήχανη στιγμή, με το σχετικό βίντεο να έχει γίνει viral.

Η Χάρις βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στη Ουάσινγκτον. Κάποια στιγμή η κάμερα την πιάνει να μιλά στο τηλέφωνο με ψηφοφόρο της.

«Δεν έχεις ψηφίσει ακόμη;», ακούγεται να λέει η Χάρις. Έπειτα κάνει μια παύση και λέει: «το έκανες, σε ευχαριστώ!».

Ωστόσο σε ένα πλάνο η Χάρις γυρνά την οθόνη του κινητού προς τη μεριά των υποστηρικτών της και εκεί φαίνεται πως η κάμερα είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη.

«Η Κάμαλα μόλις προσποιήθηκε ότι μιλούσε με ψηφοφόρο στο τηλέφωνο, αλλά κατά λάθος έδειξε ότι το τηλέφωνό της είχε ανοιχτή την εφαρμογή της κάμερας», έγραψε ένας θεατής στο X.

«LOL… τα πάντα γύρω από την Κάμαλα είναι ψεύτικα και στημένα», σχολίασε ένας άλλος.

Δείτε το βίντεο:

HOLY CR*P

Kamala just pretended to talk to a voter on the phone but mistakenly showed that her phone was open to the camera app. LMAO

Everything about Kamala is FAKE and STAGEDpic.twitter.com/khKTj4KEJC

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 5, 2024