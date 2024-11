«Τα παιδιά μου στηρίζουν Κάμαλα Χάρις»: Ο Μικ Τζάγκερ είναι ξεκάθαρος έστω κι αν δεν έχει δικαίωμα ψήφου

Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι να μάθουμε το όνομα του επόμενου προέδρου των ΗΠΑ. Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ περιμένουν το αποτέλεσμα μιας αμφίρροπης αναμέτρησης όπως όλα δείχνουν, έχοντας παίξει όλα τους τα χαρτιά. Ή σχεδόν όλα, καθώς κάποιοι έστω και την τελευταία στιγμή, προσπαθούν να ξεσηκώσουν τους αναποφάσιστους. Όπως ο Μικ Τζάγκερ.

Ο θρύλος της μουσικής και ηγέτης των Rolling Stones, έστω και στις «καθυστερήσεις» τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της Κάμαλα Χάρις. Ο 81χρονος σταρ της μουσικής, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τα παιδιά του, γράφοντας: «Τα παιδιά του Μικ Τζάγκερ ψηφίζουν Κάμαλα Χάρις».

Ο Μικ Τζάγκερ έβαλε «μπροστά» τα παιδιά του, καθώς ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των ΗΠΑ, ωστόσο είναι γνωστός πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του. Το 2020 οι Rolling Stones είχαν απειλήσει να μηνύσουν τον υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ, καθώς χρησιμοποιούσε τις συγκεντρώσεις του τα κομμάτια του συγκροτήματος «You Can’t Always Get What You Want» και «Start Me Up» χωρίς την άδειά τους.

Το 2019, ο Τζάγκερ είχε επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πολιτικές του σε διάφορα ζητήματα, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής. Ενώ πριν μερικούς μήνες, κατά την διάρκεια συναυλιών των Rolling Stones στις ΗΠΑ, θύμιζε στο κοινό ότι τον Νοέμβριο έρχονται εκλογές, λέγοντάς τους «μην παίρνετε τίποτα για δεδομένο».

Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και ο Ντικ Βαν Ντάικ

Την ίδια ώρα, ένας ακόμα διάσημος στεκόταν στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις. Ο λόγος για τον Ντικ Βαν Ντάικ, τον γνωστό σε όλους μας Μπερτ από την ταινία «Μαίρη Πόπινς» του 1964 και θρύλο της μεγάλης οθόνης.

Ο 98χρονος ηθοποιός, ο οποίος το 1964 είχε βρεθεί στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ διαβάζοντας ένα μήνυμα κατά του μίσους γραμμένο από τον Ροντ Στέρλινγκ, ανέβασε στο Χ ένα βίντεο, επαναλαμβάνοντας εκείνο το μήνυμα.

«Το μίσος δεν είναι ο κανόνας. Η προκατάληψη δεν είναι ο κανόνας. Η καχυποψία, η αντιπάθεια, η ζήλια…. κανένα από αυτά δεν είναι οι υπερβατικές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας. Είναι ασθένειες. Είναι οι καρκίνοι της ψυχής. Είναι οι μολυσματικοί και μεταδοτικοί ιοί που εκτρέφουν την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια. Και επειδή υπήρξαν και επειδή είναι, είναι απαραίτητο να παραμείνουν; Νομίζω πως όχι» λέει ο Ντικ Βαν Ντάικ.