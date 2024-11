Τελικά… πέφτουν έξω και οι Simpsons! Η πρόβλεψη για Χάρις και ο… κουβάς

Είναι κάπως γνωστό στην ποπ κουλτούρα, ότι οι φαν των Simpsons (και όχι μόνο) πιστεύουν πως η σειρά έχει προβλέψει μια σειρά από παγκόσμια γεγονότα, όπως την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, την ανατροπή στο τέλος του Game of Thrones και γενικώς όλα όσα συμβαίνουν στο σήμερα…

Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέποντας μια από τις προβλέψεις των Simpsons μέναμε με το στόμα ανοιχτό και σκεφτόμασταν «μα είναι δυνατόν;».

Ωστόσο, σήμερα είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε για τη φορά που οι Simpsons πήγαν… κουβά. (Έκφραση που χρησιμοποιείται από αυτούς που παίζουν στοίχημα, για να πουν πως έχασαν κάποιο παιχνίδια που είχαν παίξει).

Ναι! Φτάσαμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο!

Στο επεισόδιο από την 11η σεζόν της σειράς, με τίτλο «Ο Μπαρτ στο μέλλον» προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2000 φαίνεται να προβλέπει την πορεία του Τραμπ προς τον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Λίζα -που φοράει ένα μωβ κοστούμι- εκλέγεται Πρόεδρος στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει μετά από μια τρομερή θητεία με τον Τραμπ στο τιμόνι.

«Όπως γνωρίζετε, κληρονομήσαμε μια αρκετά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση από τον πρόεδρο Τραμπ» δήλωσε η Λίζα.

Πίσω στο 2021, το κλιπ είχε γίνει παγκοσμίως viral, όταν η Χάρις έγινε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020.

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn

— Al Jean (@AlJean) July 21, 2024