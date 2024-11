Προέβλεψαν οι Simpsons τον νικητή των αμερικάνικων εκλογών;

Καθώς οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ πλησιάζουν, οι θαυμαστές των Simpsons αναρωτιούνται αν το εμβληματικό καρτούν έχει ήδη προβλέψει τα αποτελέσματα της κούρσας.

Οι Simpsons, η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων στην ιστορία, έχει αποκτήσει τη φήμη για την τρομακτική ικανότητά της να προβλέπει το μέλλον.

Ορισμένες από τις πιο σοκαριστικές προφητείες της σειράς που έχουν επαληθευτεί είναι η άνοδος των ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη και την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ.

Αρκετοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα επισήμαναν ότι ένα επεισόδιο που προβλήθηκε στις 19 Μαρτίου 2000, με τίτλο Bart to the Future, ίσως να είχε προβλέψει τα αποτελέσματα των επερχόμενων εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

«Όλοι ξέρουμε ότι οι Simpsons έχουν αυτή την περίεργη ικανότητα να προβλέπουν το μέλλον. Σε ένα επεισόδιο, η Λίζα γίνεται πρόεδρος και φοράει κυρίως ένα μωβ κοστούμι με πέρλες, όπως ακριβώς η εμφάνιση της Καμάλα Χάρις στην ορκωμοσία της ως αντιπροέδρου. Σύμπτωση; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ,» σχολίασε ένας χρήστης.

«Οι Simpsons προβλέπουν ότι η Καμάλα Χάρις θα γίνει πρόεδρος», ανέφερε ένας άλλος χρήστης, συνοδεύοντας το σχόλιό του με μια φωτογραφία της Χάρις δίπλα σε εκείνη της Λίζας ως πρόεδρου.

It was foretold in the prophecies pic.twitter.com/UE5GZMJN4h

— David Leavitt 🎲🎮🧙‍♂️🌈 (@David_Leavitt) October 30, 2024