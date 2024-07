Άλλη μία προφητεία των Simpsons γίνεται πραγματικότητα. Η αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων το 1996 στο επεισόδιο Homerpalooza έκανε πλάκα ότι οι Cypress Hill θα δώσουν συναυλία μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο τα μέλη του διάσημου συγκρότηματος χιπ – χοπ συνειδητοποιούν ότι έκλεισαν κατά λάθος μια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι θαυμαστές τους έτρεφαν για χρόνια ελπίδες για μια τέτοια συνεργασία και τώρα αυτή θα γίνει πραγματικότητα.

Η συναυλία των Cypress Hill, Sen Dog, B-Real και DJ Muggs και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου διοργανώνεται απόψε (10/7).

Στο Royal Albert Hall η φαντασία θα γίνει πραγματικότητα και οι δυο τους θα βρεθούν επί σκηνής για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του καλτ άλμπουμ του 1993 Black Sunday.

«Ας κάνουμε αυτή τη (συνεργασία με τη) συμφωνική του Λονδίνου», πρότεινε τελικά, στα σοβαρά, το συγκρότημα, με ανάρτησή του στο Twitter, πριν από πέντε χρόνια, τον Ιούλιο του 2019.

Από τις 17 Δεκεμβρίου του 1989, που προβλήθηκαν για πρώτη φορά, μέχρι σήμερα οι Simpsons έχουν αποδείξει ότι έχουν το χάρισμα να προβλέπουν το μέλλον

Το συγκρότημα, που εδρεύει στο Λος Άντζελες, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο. Οι μουσικοί της βρετανικής ορχήστρας θα αποδώσουν, με ιδιαίτερο τρόπο, κομμάτια όπως τα Insane in the Brain και I Wanna Get High.

«Το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, από την πρώτη μετάδοση του επεισοδίου των Simpson», αποκάλυψε ο επικεφαλής του συγκροτήματος, ο B-Real, σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το BBC.

Και πρόσθεσε :«Είναι επομένως μια ιδιαίτερη στιγμή για εμάς. Παίξαμε σε ιστορικές αίθουσες κατά τη διάρκεια της καριέρας μας… αλλά τίποτε δεν ήταν τόσο εμβληματικό όσο εδώ. Ευχαριστούμε τους Simpson γιατί χωρίς εκείνο το επεισόδιο σίγουρα δεν θα το κάναμε ποτέ».

Δείτε το απόσπασμα από το χαρακτηριστικό επεισόδιο

Από τους Δίδυμους Πύργους… στον Τραμπ και τον COVID-19

Από τις 17 Δεκεμβρίου του 1989, που προβλήθηκαν για πρώτη φορά, μέχρι σήμερα οι Simpsons έχουν αποδείξει ότι έχουν το χάρισμα να προβλέπουν το μέλλον.

Από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι αγαπημένοι κίτρινοι ήρωες έχουν κάνει «προφητείες», που έχουν βγει αληθινές και έχουν γίνει viral.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι στο 10ο επεισόδιο της 23ης σεζόν με τίτλο «Politically Inept, με τον Homer Simpson», ο Homer εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ειδήσεων το 2012, όπου ένας παρουσιαστής δηλώνει πως «Η Ευρώπη βάζει την Ελλάδα στο eBay»; Tρία χρόνια μετά, την 1η Ιουλίου του 2015, η χώρα μας αδυνατώντας να πληρώσει τις δόσεις του δανείου της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρείται χρεοκοπημένη.

Ή την πρόβλεψή τους για την πανδημία του κορονοϊού; Το 1993, προβλήθηκε το 21ο επεισόδιο της 4ης σεζόν, με τίτλο «Marge in Chains». Σε αυτό, η Marge κατηγορήθηκε για κλοπή και φυλακίστηκε, όσο το υπόλοιπο Springfield μολυνόταν από τη γρίπη της «Οσάκα».

Η γρίπη αυτή προκάλεσε μία πανδημία, όπως συνέβη και με τον κορονοϊό. Το εκπληκτικό είναι ότι στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η γρίπη αυτή δεν είχε κάποια θεραπεία, πέρα από την απομόνωση. Ότι δηλαδή ισχύει και με τον COVID-19.