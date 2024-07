Η είδηση της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια, αν μη τι άλλο σόκαρε τον κόσμο, υποστηρικτές και μη.

Ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο 20χρονος δράστης, ονόματι Τόμας Μάθιου Κρουκς, είναι νεκρός.

Ενώ διάφοροι ηγέτες χωρών εξέφρασαν το σοκ τους και καταδίκασαν την εγκληματική πράξη, μια μερίδα ανθρώπων στο X (πρώην Twitter) προσπάθησε να ελαφρύνει το κλίμα παραπέμποντας το περιστατικό στην επιτυχημένη σειρά όλων των εποχών «The Simpsons», οι οποίοι είναι γνωστοί για τις παράξενες προβλέψεις τους.

«Με πυροβόλησαν με μια σφαίρα που διαπέρασε το πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού»

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ είχε προβλεφθεί από τους Simpsons. Δημοσιεύοντας μια σειρά από στιγμιότυπα οθόνης από το εν λόγω επεισόδιο, ο χρήστης είπε: «Οι Simpsons έχουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις».

Simpsons got some explaining to do #trump shot Can’t make this stuff up pic.twitter.com/VyJiDeIuGc — BitcoinMusic (@ayewaken) July 13, 2024

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αποκλείεται! Οι Simpsons προέβλεψαν τον πυροβολισμό του Ντόναλντ Τραμπ». Άλλοι πάλι δήλωσαν απλά σοκαρισμένοι με το ενδεχόμενο.

NO WAY THE SIMPSONS PREDICTED DONALD TRUMP GETTING SHOT pic.twitter.com/wwFN3uhAOB — † (@2teenx) July 13, 2024

The Simpsons actually predicted Donald Trump’s assassination attempt 😲 pic.twitter.com/om3E2AweMj — H ⚽🔭☠️ (@OrangeMentosSzn) July 13, 2024

The Simpsons predicted Trump would get assassinated, but were they right again! pic.twitter.com/SwlpMLJhWG — Jo Joe (@JoUncompromised) July 13, 2024

«Με πυροβόλησαν με μια σφαίρα»

Στην πρώτη του δήλωση μετά την απόπειρα δολοφονίας, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Με πυροβόλησαν με μια σφαίρα που διαπέρασε το πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς άκουσα έναν ήχο σφυρίγματος, πυροβολισμούς και αμέσως ένιωσα τη σφαίρα να διαπερνά το δέρμα».

Η στιγμή των πυροβολισμών:

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τη Secret Service και τις Αρχές επιβολής νόμου της χώρας για την «ταχεία ανταπόκρισή» τους.

Πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τη Secret Service των Ηνωμένων Πολιτειών και όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκρισή τους στους πυροβολισμούς που μόλις έλαβαν χώρα στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του ατόμου που βρισκόταν στο συλλαλητήριο και σκοτώθηκε, καθώς και στην οικογένεια ενός άλλου ατόμου που τραυματίστηκε σοβαρά».

«Δεν θα φοβηθούμε»

Σε νεότερη δήλωσή του και πάλι στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ έγραψε μεταξύ άλλων πως «δεν θα φοβηθούμε».

«Σας ευχαριστώ όλους για τις σκέψεις και τις προσευχές σας χθες, καθώς μόνο ο Θεός απέτρεψε το αδιανόητο από το να συμβεί. Εμείς δεν θα φοβηθούμε (σ.σ. με κεφαλαία στο αρχικό κείμενο), αλλά αντίθετα θα παραμείνουμε ακλόνητοι στην Πίστη μας και ανυποχώρητοι απέναντι στην κακία», έγραψε ο πρώην πρόεδρος.

«Η αγάπη μας πηγαίνει στα άλλα θύματα και τις οικογένειές τους. Προσευχόμαστε για την ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν και κρατάμε στην καρδιά μας τη μνήμη του πολίτη που σκοτώθηκε με τόσο φρικτό τρόπο. Αυτή τη στιγμή, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να μείνουμε ενωμένοι και να δείξουμε τον αληθινό μας χαρακτήρα ως Αμερικανοί, παραμένοντας δυνατοί και αποφασισμένοι και μην επιτρέποντας στο Κακό να νικήσει. Αγαπώ πραγματικά τη χώρα μας και σας αγαπώ όλους και ανυπομονώ να μιλήσω στο μεγάλο μας έθνος αυτή την εβδομάδα από το Ουισκόνσιν», πρόσθεσε.