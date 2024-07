Το χρονικό της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ - Πώς γλίτωσε ο πρώην πρόεδρος - Νεκρός ο δράστης

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί από σφαίρα σε απόπειρα κατά της ζωής του στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια χθες Σάββατο, μια επίθεση που οξύνει την ένταση στην ήδη τεταμένη προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), η οποία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας παριστάμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

«Το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας», ανακοίνωσε αρχικά το FBI στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ενώ στη συνέχεια κατονόμασε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς ως δράστη.

Στο διαδίκτυο είχαν ήδη να κυκλοφορούν φωτογραφίες του πριν από την ανακοίνωση του FBI και μετά που το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι δράστης είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια.

