Με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιπάλου του για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέβη σε ανακοίνωση μέσω της εκστρατείας του και στην συνέχεια σε διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό.

«Έχω ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς στη συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια. Είμαι ευγνώμων που ακούω ότι είναι ασφαλής και ότι είναι καλά. Προσεύχομαι γι’ αυτόν και την οικογένειά του και για όλους όσοι βρίσκονταν στη συγκέντρωση, καθώς αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες» δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε μια ανάρτηση πριν απευθυνθεί αυτοπροσώπως στο αμερικανικό κοινό.

«Η Τζιλ και εγώ είμαστε ευγνώμονες στις Μυστικές Υπηρεσίες που τον έφεραν σε ασφαλές μέρος. Δεν υπάρχει χώρος για αυτού του είδους τη βία στην Αμερική. Πρέπει να ενωθούμε ως ένα έθνος για να την καταδικάσουμε» ανέφερε.

