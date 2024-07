Ο Τραμπ δήλωσε καλά στην υγεία του και ευχαρίστησε τους άνδρες της ασφάλειας

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο Τραμπ μετέδωσε μήνυμα με το οποίο ενημερώνει πως είναι καλά στην υγεία τους. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους άνδρες της ασφάλειάς του, για την γρήγορη αντίδρασή τους.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ευχαριστεί τις αρχές επιβολής του νόμου για τη γρήγορη δράση τους κατά τη διάρκεια αυτής της αποτρόπαιας πράξης.»

Δήλωσαν στη συνέχεια πως ο υποψήφιος πρόεδρος «Είναι καλά και υποβάλλεται σε έλεγχο σε τοπική ιατρική μονάδα. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.»

this BBC interview with a guy outside the security perimeter who claims he saw the shooter before he fired is absolutely wild pic.twitter.com/vJpKZTxSAe

