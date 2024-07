Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, που όπως όλα δείχνουν, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια.

Ο ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και εκ νέου υποψηφίου μεταδιδόταν σε ζωντανή μετάδοση από τα τηλεοπτικά δύκτια.

Την ώρα που μιλούσε ο πρώην πρόεδρος ακούγονται ριπές, πιθανώς από όπλο και λίγο μετά εμφανίζεται τραυματισμένος ελαφριά στο αυτί.

Ο υποψήφιος πρόεδρος αποχώρησε με αίματα από στη σκηνή, δείχνοντας ωστόσο να είναι καλά.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκε ένα ατομο που καθόταν στην εξέδρα πίσω από τον υποψήφιο πρόεδρο ενω ένα άλλο τραυματίστηκε σοβαρά.

Νεκρός είναι και ο φερόμενος δράστης των πυροβολισμών.

The shooter was on a roof approximately 125m or 400ft from where Trump was standing. https://t.co/CU1OpzRUoA pic.twitter.com/y4ELJirQH5

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 13, 2024