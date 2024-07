Με ανακοινώσεις μέσα από τους λογαριασμούς τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι Ιβάνκα και Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ αλλά και ο ίδιος ο πατέρας τους, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησαν για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Πιο συγκεκριμένα η Ιβάνκα Τραμπ, δήλωσε ότι «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις προσευχές σας για τον πατέρα μου και για τα άλλα θύματα της σημερινής παράλογης βίας στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Είμαι ευγνώμων στη Μυστική Υπηρεσία και σε όλους τους άλλους αξιωματικούς επιβολής του νόμου για τις γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειές τους σήμερα. Συνεχίζω να προσεύχομαι για τη χώρα μας. Σ’ αγαπώ μπαμπά, σήμερα και για πάντα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ με την σειρά του ανέφερε σε δική του δήλωση ότι «μόλις μίλησα με τον πατέρα μου στο τηλέφωνο και είναι σε πολύ καλή διάθεση. Δεν θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται για να σώσει την Αμερική, ό,τι κι αν του ρίξει η ριζοσπαστική αριστερά», πρόσθεσε.

Thank you for your love and prayers for my father and for the other victims of today’s senseless violence in Butler, Pennsylvania. I am grateful to the Secret Service and all the other law enforcement officers for their quick and decisive actions today. I continue to pray for our…

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2024