Eυχές για ανάρρωση στον Τραμπ από το ζεύγος Ομπάμα

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας» δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα σε μήνυμα στο X, μετά την επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

— Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024