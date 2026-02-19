Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ένας Πορτογάλος, ηλικίας 18 ετών σήμερα, δικάζεται στη βόρεια Πορτογαλία επειδή υποκίνησε παλαιότερα έναν άλλον έφηβο, μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, να διαπράξει φονική επίθεση στο σχολείο του, στη νότια Βραζιλία.

Η δίκη του διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στο δικαστήριο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα, στην περιφέρεια Αβέιρο, όπου κατοικούσε μέχρι την προφυλάκισή του, τον Μάιο του 2024. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της δημόσιας υποκίνησης σε εγκληματική ενέργεια, υποκίνηση μίσους και βίας, σύσταση συμμορίας και περισσότερα από 200 αδικήματα παιδικής πορνογραφίας.

Βιαιοπραγούσαν σε ανθρώπους και ζώα και τραβούσαν βίντεο

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής μιας ομάδας νέων στον ιστότοπο Discord, ο οποίοι βιαιοπραγούσαν σε ανθρώπους και ζώα και βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους. Ένα από τα εγκλήματα ήταν η επίθεση που διέπραξε ένας 16χρονος, ο οποίος άνοιξε πυρ στους συμμαθητές του, σε ένα σχολείο του Σάο Πάολο, σκοτώνοντας έναν 17χρονο μαθητή και τραυματίζοντας άλλους τρεις.

Οι αρχές της Βραζιλίας απέτρεψαν τρεις άλλες επιθέσεις, οι επίδοξοι δράστες των οποίων ήταν ηλικίας από 12 έως 14 ετών.

Ο 18χρονος επέλεξε να τηρήσει σιωπή κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία, όμως ο δικηγόρος του διαβεβαίωσε ότι «δεν είναι τέρας». Σύμφωνα με το πρακτορείο Lusa, ο δικηγόρος Κάρλος Ντουάρτε είπε ότι ο πελάτης του «μετείχε σε μια ομάδα, όμως δεν ήταν ο αρχηγός της».

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz, «ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας», είπε η επιθεωρήτρια της δικαστικής αστυνομίας, που είχε αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης, Άνα Ρίτα Άλβες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στη Λισαβόνα.