Σοκαριστικό βίντεο από τη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου
Στους ενόρκους προβλήθηκε βίντεο που είχε καταγράψει το κορίτσι το βράδυ της δολοφονίας, στις 10 Αυγούστου 2025.
Σοκαριστικές σκηνές ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου ενός 49χρονου από ανήλικους προβλήθηκαν στο δικαστήριο, φέρνοντας στο φως τη φρικιαστική υπόθεση που συγκλονίζει τη Βρετανία.
Τρεις έφηβοι, ένα κορίτσι 16 ετών και δύο αγόρια 15 και 16 ετών, κατηγορούνται για τη δολοφονία του Αλεξάντερ Κάσφορντ τον περασμένο Αύγουστο στο Isle of Sheppey στο Κεντ, αφού τον παρέσυραν με πρόσχημα μια συνάντηση με το κορίτσι.
Οι τρεις ανήλικοι, που είχαν ταξιδέψει από το Λονδίνο στο παραθαλάσσιο θέρετρο για διακοπές, αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου την ελαφρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Το Δικαστήριο του Woolwich Crown Court άκουσε ότι ο νεαρός εθεάθη να πετά έναν μεγάλο βράχο στο «φαινομενικά άψυχο σώμα» του θύματος. Στους ενόρκους προβλήθηκε βίντεο που είχε καταγράψει το κορίτσι το βράδυ της δολοφονίας, στις 10 Αυγούστου 2025.
Σε αυτό φαίνεται ένα από τα αγόρια να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας την προσπάθειά του να διαφύγει τρέχοντας κατά μήκος της παραλιακής. Δύο έφηβοι τον καταδιώκουν, ενώ ακούγεται φωνή να τον αποκαλεί «παιδόφιλο», όπως ανέφερε το δικαστήριο.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 49χρονος σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος, προτού σηκωθεί και συνεχίσει να τρέχει. Το βίντεο ολοκληρώνεται χωρίς να καταγράφεται η τελική φάση της επίθεσης, με τους τρεις ανηλίκους να εξακολουθούν να τον κυνηγούν.
Η εισαγγελέας Κέιτ Μπλουμγκάρτ υποστήριξε ότι η 16χρονη επέδειξε «ακλόνητο ενθουσιασμό» για την επίθεση, σημειώνοντας πως οι κραυγές της ακούγονται καθαρά στο βίντεο. Όπως ανέφερε, το υλικό «είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως απόδειξη ενός επιτυχημένου κυνηγιού».
Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι αυτόπτης μάρτυρας είδε αργότερα τον 16χρονο κατηγορούμενο να εκσφενδονίζει πέτρες προς το σώμα του Κάσφορντ. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το θύμα βρισκόταν ήδη μπρούμυτα στο έδαφος και δεν αντιδρούσε.
Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα, ο 16χρονος κατηγορούμενος, φορώντας γκρι T-shirt, φαίνεται να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με ένα άδειο γυάλινο μπουκάλι, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή κατά μήκος της παραλίας.
