16.08.2025 | 17:57
Εκτός ελέγχου η φωτιά στα Καλάβρυτα (βίντεο)
16.08.2025 | 17:06
Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
16.08.2025 | 14:08
Σε κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα την Κυριακή
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 19:18

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε πλήγμα για την ισραηλινή κυβέρνηση εξελίσσεται η σύλληψη του Τομ Άρτιομ Αλεξάντροβιτς, υπαλλήλου της Εθνικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ. Ο 38χρονος συνελήφθη στο Λας Βέγκας μαζί με επτά ακόμη άνδρες στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της τοπικής αστυνομίας και του FBI κατά υπόπτων για διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν να δελεάσουν ανήλικους μέσω διαδικτύου με σκοπό σεξουαλικές πράξεις.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας επισήμανε ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός και η αποτροπή δράσης ατόμων που αποτελούν απειλή για παιδιά και εφήβους στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση στο Ισραήλ, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο οργανισμός θεωρείται στρατηγικός πυλώνας της κρατικής ασφάλειας, με αποστολή την προστασία κρίσιμων υποδομών και την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής στον κυβερνοχώρο.

Η σύλληψη ενός στελέχους του στο εξωτερικό για μια τόσο σοβαρή υπόθεση δημιουργεί σκιές στο κυβερνητικό οικοδόμημα, ειδικά σε μια περίοδο που ο Νετανιάχου προσπαθεί να προβάλλει εικόνα ισχύος και ασφάλειας.

Ο Αλεξάντροβιτς δεν ήταν τυχαίος υπάλληλος: είχε διακριθεί για τη συμμετοχή του στη δημιουργία του προγράμματος «Cyber Dome», που αποσκοπεί στην προστασία της κοινωνίας από κυβερνοεπιθέσεις. Είχε επίσης ασχοληθεί με την κυβερνο-απειλή, την προστασία εκλογικών συστημάτων και την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών. Στο παρελθόν είχε τιμηθεί με το Βραβείο Άμυνας του Ισραήλ για την προσφορά του.

Τέθηκε σε αναγκαστική άδεια

Η Διεύθυνση επιβεβαίωσε τη σύλληψη, αναφέροντας ότι ο Αλεξάντροβιτς επέστρεψε στο Ισραήλ και τέθηκε σε άδεια. «Ο υπάλληλος ενημέρωσε τη Διεύθυνση ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ ανακρίθηκε από τις αμερικανικές αρχές για ζητήματα άσχετα με την εργασία του και ότι επέστρεψε στο Ισραήλ στον προγραμματισμένο χρόνο επιστροφής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.

«Η Διεύθυνση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα πρόσθετες λεπτομέρειες μέσω εξουσιοδοτημένων διαύλων. Εφόσον ληφθούν τέτοιες λεπτομέρειες, θα ενεργήσει αναλόγως. Στο παρόν στάδιο, με κοινή απόφαση, ο υπάλληλος τέθηκε σε άδεια προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση».

Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι ο υπάλληλος ενημέρωσε πως ανακρίθηκε για ζητήματα άσχετα με την εργασία του, χωρίς να έχουν παρασχεθεί περισσότερες λεπτομέρειες από τις αμερικανικές αρχές.

Με πληροφορίες από The Jerusalem Post

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη
Θύελλα αντιδράσεων 16.08.25

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ανάλογες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ
Τι προβλέπουν 16.08.25

Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία χωρίς ένταξη στη Συμμαχία

Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ αλλά θα έχει τις ανάλογες εγγυήσεις ασφαλείας που περιγράφει το Άρθρο 5 της Συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης - Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών – «Ευχαριστώ» στους Ευρωπαίους
Μετά τη δήλωση Τραμπ 16.08.25

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών» - «Ευχαριστώ» Ζελένσκι σε Ευρωπαίους

Σε νέο του μήνυμα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σκοπεύει να παρακάμψει το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα

Σύνταξη
Σύνοδος Αλάσκας: Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ
Σύνοδος Αλάσκας 16.08.25 Upd: 13:06

Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ

Στο κοινό ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» - Το συνυπογράφουν Φον ντερ Λάιεν, Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Στουμπ, Τουσκ και Κόστα

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία – «Εάν πει το ναι θα συναντηθούμε με Πούτιν»
Όλοι αποφασίσαμε... 16.08.25

Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία - «Εάν "τα βρούμε" θα συναντηθούμε με Πούτιν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να είναι μια κατάπαυση πυρός αλλά μία απευθείας συνολική ειρηνευτική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Αποκάλυψη – Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους ως μαχητές της Χαμάς
Δικαιολογία για δολοφονία 16.08.25

Αποκάλυψη: Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Το ισραηλινό +972 Magazine αποκαλύπτει ότι υπάρχει ειδική μονάδα στο Ισραήλ που έχει αναλάβει να να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ
Αντίδραση Κρεμλίνου 16.08.25

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Τραμπ: Μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους – «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο
Πρώτες αντιδράσεις 16.08.25

Ο Τραμπ μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο

Στην πτήση της επιστροφής από την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συνάντησή του με τον Πούτιν

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη
Θύελλα αντιδράσεων 16.08.25

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)

Σε ένα ματς-θρίλερ η Φούλαμ ισοφάρισε εκτός έδρας την Μπράιτον στο 90+6′ και πήρε τον βαθμό (1-1), ενώ άνετες νίκες με 3-0 πέτυχαν οι Τότεναμ και Σάντερλαντ κόντρα σε Μπέρνλι, Γουέστ Χαμ αντίστοιχα

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα
Ελλάδα 16.08.25

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα

Ο 33χρονος εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε άθελά του viral, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει ένα πρόβατο, μεταφέροντάς το με τη μηχανή του, από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
«Μου είπε “όχι”» 16.08.25

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

H influencer ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT και ότι πιστεύει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Σύνταξη
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι
Premier League 16.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπέρνλι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
