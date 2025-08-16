ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Σε πλήγμα για την ισραηλινή κυβέρνηση εξελίσσεται η σύλληψη του Τομ Άρτιομ Αλεξάντροβιτς, υπαλλήλου της Εθνικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ. Ο 38χρονος συνελήφθη στο Λας Βέγκας μαζί με επτά ακόμη άνδρες στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της τοπικής αστυνομίας και του FBI κατά υπόπτων για διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν να δελεάσουν ανήλικους μέσω διαδικτύου με σκοπό σεξουαλικές πράξεις.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας επισήμανε ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός και η αποτροπή δράσης ατόμων που αποτελούν απειλή για παιδιά και εφήβους στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση στο Ισραήλ, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο οργανισμός θεωρείται στρατηγικός πυλώνας της κρατικής ασφάλειας, με αποστολή την προστασία κρίσιμων υποδομών και την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής στον κυβερνοχώρο.

Η σύλληψη ενός στελέχους του στο εξωτερικό για μια τόσο σοβαρή υπόθεση δημιουργεί σκιές στο κυβερνητικό οικοδόμημα, ειδικά σε μια περίοδο που ο Νετανιάχου προσπαθεί να προβάλλει εικόνα ισχύος και ασφάλειας.

Ο Αλεξάντροβιτς δεν ήταν τυχαίος υπάλληλος: είχε διακριθεί για τη συμμετοχή του στη δημιουργία του προγράμματος «Cyber Dome», που αποσκοπεί στην προστασία της κοινωνίας από κυβερνοεπιθέσεις. Είχε επίσης ασχοληθεί με την κυβερνο-απειλή, την προστασία εκλογικών συστημάτων και την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών. Στο παρελθόν είχε τιμηθεί με το Βραβείο Άμυνας του Ισραήλ για την προσφορά του.

Τέθηκε σε αναγκαστική άδεια

Η Διεύθυνση επιβεβαίωσε τη σύλληψη, αναφέροντας ότι ο Αλεξάντροβιτς επέστρεψε στο Ισραήλ και τέθηκε σε άδεια. «Ο υπάλληλος ενημέρωσε τη Διεύθυνση ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ ανακρίθηκε από τις αμερικανικές αρχές για ζητήματα άσχετα με την εργασία του και ότι επέστρεψε στο Ισραήλ στον προγραμματισμένο χρόνο επιστροφής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.

«Η Διεύθυνση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα πρόσθετες λεπτομέρειες μέσω εξουσιοδοτημένων διαύλων. Εφόσον ληφθούν τέτοιες λεπτομέρειες, θα ενεργήσει αναλόγως. Στο παρόν στάδιο, με κοινή απόφαση, ο υπάλληλος τέθηκε σε άδεια προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση».

Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι ο υπάλληλος ενημέρωσε πως ανακρίθηκε για ζητήματα άσχετα με την εργασία του, χωρίς να έχουν παρασχεθεί περισσότερες λεπτομέρειες από τις αμερικανικές αρχές.

Με πληροφορίες από The Jerusalem Post