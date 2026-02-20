Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μικροδάνεια σε δημoσίους υπαλλήλους

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Από πού, πώς και πότε

Μικροδάνεια σε δημoσίους υπαλλήλους

• Για ποσό έως και τρεις μισθούς, με επιτόκιο έως 7% από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

• Πότε ανοίγει η σχετική πλατφόρμα, για πόσο καιρό και τι πρέπει να κάνει όποιος ενδιαφέρεται

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Πόσο αντέχουν οι μπαταρίες;

• Τα μυστικά για να διατηρηθούν πολλά χρόνια, στο ένθετο «autoNEA»

Ελληνίδες στην Ανταρκτική

• Γιατί βρέθηκαν εκεί και τι έρευνες έκαναν

Σιδηρόδρομοι

Θυσιάζεται το δίκτυο στην περιφέρεια

Αργά αλλά σταθερά ξηλώνονται γραμμές, με το βάρος να πέφτει στον βασικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης

Μέση Ανατολή

Συμβούλιο Ειρήνης και… πόλεμος

• Τελεσίγραφο 10 ημερών στο Ιράν

• Στρατιώτες στη Γάζα από πέντε χώρες

Πολιτικό παρασκήνιο

Γιατί ο Δένδιας θυμήθηκε το 54% του Κων. Καραμανλή

Οταν η Αγκυρα διαμαρτύρεται για τις έρευνες στην Κρήτη

Σκάνδαλο Επστιν

Μετά τον Αντριου ποιος ακολουθεί;

• Γιατί ακύρωσε ο Μπιλ Γκέιτς την ομιλία του στο Δελχί;

Εκτός λειτουργίας

Και νέα προβλήματα στο Ελ. Βενιζέλος με τα ραντάρ

Σινεμά

Ο Μπραντ Πιτ στην Υδρα για γυρίσματα

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Κύπελλο μπάσκετ

Ολυμπιακός – ΠΑΟ στον τελικό αλλά σοκ με το κάταγμα στον αντίχειρα του Μιλουτίνοφ

ΠΑΟ – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Λάμψη Τεττέη, λάθος Λαφόν

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Εχει να ανέβει βουνό στη ρεβάνς