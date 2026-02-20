Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μικροδάνεια σε δημoσίους υπαλλήλους
Από πού, πώς και πότε • Για ποσό έως και τρεις μισθούς, με επιτόκιο έως 7% από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
- Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
- Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;
- Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
- Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Από πού, πώς και πότε
Μικροδάνεια σε δημoσίους υπαλλήλους
• Για ποσό έως και τρεις μισθούς, με επιτόκιο έως 7% από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
• Πότε ανοίγει η σχετική πλατφόρμα, για πόσο καιρό και τι πρέπει να κάνει όποιος ενδιαφέρεται
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Πόσο αντέχουν οι μπαταρίες;
• Τα μυστικά για να διατηρηθούν πολλά χρόνια, στο ένθετο «autoNEA»
Ελληνίδες στην Ανταρκτική
• Γιατί βρέθηκαν εκεί και τι έρευνες έκαναν
Σιδηρόδρομοι
Θυσιάζεται το δίκτυο στην περιφέρεια
Αργά αλλά σταθερά ξηλώνονται γραμμές, με το βάρος να πέφτει στον βασικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Μέση Ανατολή
Συμβούλιο Ειρήνης και… πόλεμος
• Τελεσίγραφο 10 ημερών στο Ιράν
• Στρατιώτες στη Γάζα από πέντε χώρες
Πολιτικό παρασκήνιο
Γιατί ο Δένδιας θυμήθηκε το 54% του Κων. Καραμανλή
Οταν η Αγκυρα διαμαρτύρεται για τις έρευνες στην Κρήτη
Σκάνδαλο Επστιν
Μετά τον Αντριου ποιος ακολουθεί;
• Γιατί ακύρωσε ο Μπιλ Γκέιτς την ομιλία του στο Δελχί;
Εκτός λειτουργίας
Και νέα προβλήματα στο Ελ. Βενιζέλος με τα ραντάρ
Σινεμά
Ο Μπραντ Πιτ στην Υδρα για γυρίσματα
Κύπελλο μπάσκετ
Ολυμπιακός – ΠΑΟ στον τελικό αλλά σοκ με το κάταγμα στον αντίχειρα του Μιλουτίνοφ
ΠΑΟ – Βικτόρια Πλζεν 2-2
Λάμψη Τεττέη, λάθος Λαφόν
ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2
Εχει να ανέβει βουνό στη ρεβάνς
- Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
- Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
- Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
- Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
- Τουρκία: Δημοσιογράφος της DW συλλαμβάνεται για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «προσβολή» του προέδρου
- Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ σώζουν τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης
- Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
- Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
