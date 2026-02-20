Ανδρας σκοτώθηκε σε πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας τη νύχτα σήμερα Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι κατέρριψαν 16 drones (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Εξαιτίας της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Σεβαστούπολης, ένας άνδρας σκοτώθηκε (…) τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος από θραύσματα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, λιμανιού καίριας σημασίας στην Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014.

«Eνας άνδρας σκοτώθηκε» στη Σεβαστούπολη καθώς «τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος από θραύσματα» drone που «καταρρίφθηκε»

Χθες, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι κατέστρεψαν πάνω από 150 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 38 στους αιθέρες της Κριμαίας.

Σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της εδώ και τέσσερα χρόνια, η Ουκρανία στέλνει κάθε νύχτα drones να πλήξουν στόχους στη Ρωσία, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές.

Νέες συνομιλίες διεξήχθησαν αυτήν την εβδομάδα ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ, ωστόσο χαρακτηρίστηκαν «δύσκολες» τόσο από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο, και δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος.

Υπό ρωσικό έλεγχο

Στα μέσα Φεβρουαρίου, οι δυνάμεις της Μόσχας έλεγχαν εντελώς ή εν μέρει το 19,5% της ουκρανικής επικράτειας, από 18,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Περί το 7% — η Κριμαία και μέρος του Ντονμπάς — βρισκόταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.

