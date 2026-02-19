Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα επτά superfoods που «υπόσχονται» να μας χαρίσουν περισσότερα χρόνια ζωής
Διατροφή 19 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Τα επτά superfoods που «υπόσχονται» να μας χαρίσουν περισσότερα χρόνια ζωής

Η διατροφή είναι ένα από τα κλειδιά της μακροζωίας - και αυτά τα superfoods «μάχονται] για την πρωτιά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Spotlight

Η διατροφή παραμένει το κλειδί για μια υγιή και μακροχρόνια ζωή. Ό,τι τρώμε μπορεί να έχει ισχυρή επίδραση στην πορεία της γήρανσης μας, με ορισμένα τρόφιμα μάλιστα να βοηθούν στην επιβράδυνση αυτής της διαδικασίας. Αν και δεν υπάρχει μια μοναδική και απόλυτη δίαιτα που οδηγεί στη μακροζωία, υπάρχουν μερικά superfoods, γεμάτα θρεπτικά συστατικά που προστατεύουν τον οργανισμό μας και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας μας.

Επτά υπερτροφές που αξίζουν μια θέση στη διατροφή μας

1. Κιμτσί

Το κιμτσί είναι ένα παραδοσιακό κορεάτικο είδος τουρσιού που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε προβιοτικά, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Όλα αυτά τα στοιχεία του βοηθούν στην ενίσχυση του μικροβιώματος του εντέρου και διευκολύνουν την πέψη. Επιπλέον, οι βιταμίνες A και C και τα μέταλλα όπως ο σίδηρος και το κάλιο που περιέχει συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών, προστατεύοντας την υγεία του οργανισμού και επιβραδύνοντας τη γήρανση.

2. Κουρκουμάς

Είναι γνωστός για την έντονη γεύση και χρώμα του, το οποίο οφείλεται στην ουσία που περιέχει, την κουρκουμίνη, η οποία έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θεωρείται ότι απορροφάται καλύτερα όταν συνδυάζεται με μαύρο πιπέρι. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προσφέρει προστασία κατά της γνωστικής εξασθένισης και των εκφυλιστικών ασθενειών όπως το Alzheimer.

3. Μύρτιλλα

Τα μύρτιλλα θεωρούνται από τις πιο γνωστές υπερτροφές καθώς είναι γεμάτα με ανθοκυανίνες, φυσικές ενώσεις που βοηθούν στην πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2. Η κατανάλωση τους συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος και προστασία από την αύξηση βάρους. Επιπλέον, οι βιταμίνες που περιέχουν βοηθούν στη διατήρηση της νεανικότητας του οργανισμού.

4. Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι γεμάτο μονοακόρεστα λιπαρά που μειώνουν τη «κακή» χοληστερόλη LDL, ενισχύοντας την καρδιοαγγειακή υγεία. Είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνες E και C, που προστατεύουν το δέρμα από την οξειδωτική φθορά και βοηθούν στην ενυδάτωσή του. Με την υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και κάλιο, το αβοκάντο συμβάλλει στην υγιή πέψη και στη διατήρηση της καλής καρδιακής λειτουργίας. Απόλαυσέ το σε σαλάτες, τοστ ή smoothies για ένα ισχυρό θρεπτικό boost.

5. Σπανάκι

Το σπανάκι είναι γεμάτο με φυτικές ίνες που ενισχύουν την υγεία του εντέρου και περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως σίδηρο, μαγνήσιο και βιταμίνες A και C. Οι αντιοξειδωτικές του ιδιότητες υποστηρίζουν την υγεία των ματιών, ενώ κατανάλωση του βοηθά στη ενίσχυση της εγκεφαλικής υγείας καθώς μεγαλώνουμε.

6. Φακές

Οι φακές είναι γεμάτες φυλλικό οξύ, σίδηρο, μαγνήσιο και αντιοξειδωτικά, που βοηθούν στη διατήρηση της καρδιοαγγειακής υγείας. Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης και στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, οι φακές όπως και άλλα όσπρια, είναι πλούσιες σε φυτικές πρωτεΐνες που υποστηρίζουν την υγεία των μυών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μεγαλώνουμε.

7. Σπόροι chia

Οι σπόροι chia είναι γεμάτοι φυτικές ίνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, πρωτεΐνη και ασβέστιο, μαγνήσιο και αντιοξειδωτικά. Βοηθούν στην καρδιοαγγειακή υγεία και στη διατήρηση της υγείας των οστών. Επίσης, ενισχύουν το πεπτικό σύστημα και να βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας τον κίνδυνο για χρόνιες ασθένειες. Χρησιμοποιήστε τους σε γιαούρτι, smoothies ή ως βάση για το overnight oats σας.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης
«Είμαι αγανακτισμένος» 19.02.26

Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης

Το Βρετανικό Μουσείο αμφισβητεί δημοσίευμα που το θέλει να άλλαξε επιτοίχιες λεζάντες υπό την πίεση φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τροποποιήσεις είχαν ήδη γίνει και δεν σχετίζονται με καμία επιστολή διαμαρτυρίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Διεθνής έρευνα 19.02.26

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες

Με αυτογκόλ του Καλαφιόρι η Γουλβς «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άρσεναλ (2-2) και έκανε τη Μάντσεστερ Σίτι να χαμογελά – Μεγάλη ευκαιρία «χ»αμένη για τους Λονδρέζους που βρέθηκαν μπροστά με δύο γκολ

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο