Η Τσέλιε νίκησε την Ντρίτα και βλέπει… ΑΕΚ (3-2) – Εύκολη νίκη για τη Φιορεντίνα στην Πολωνία (3-0)

Η Τσέλιε με γκολ του Ποπλάντικ στο 90+5 έφυγε με μεγάλο διπλό από την έδρα της Ντρίτα με 3-2 και θέτει υποψηφιότητα για να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, μαζί με τη Νόα που είχε κερδίσει νωρίτερα με 1-0 την Άλκμααρ.

Η Τσέλιε είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Ντρίτα απάντησε στο δεύτερο μέρος με γκολ των Κρασνίκι (59′) και Μπαλάι (75′). Όμως ο Ποπλάντικ στην κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του ματς σκόραρε και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.

Η Φιορεντίνα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Γιαγκελόνια, νικώντας με 3-0 εκτός έδρας και καθαρίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Ο Ρανιέρι άνοιξε το σκορ στο 53ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Φατσίνι. Ο Μαντράγκορα στο 66′ με ένα σπάνιας ομορφιάς φάουλ έκανε το 2-0, για να κάνει το τελικό 3-0 ο Πίκολι με πέναλτι στο 81ο λεπτό.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των πλέι οφ:

Κουόπιο – Λεχ Πόζναν 0-2

Νόα – Άλκμααρ 1-0

Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας 1-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη 1-1

Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ 0-1

Ντρίτα – Τσέλιε 2-3

Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα 0-3

Ομόνοια – Ριέκα 0-1

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

26/02 19:45 Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

26/02 19:45 Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια

26/02 19:45 Τσέλιε – Νρίτα

26/02 19:45 Ριέκα – Ομόνοια

26/02 22:00 Λεχ Πόζναν – Κουόπιον

26/02 22:00 Άλκμααρ – Νόα

26/02 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Ζρινίσκι

26/02 22:00 Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς