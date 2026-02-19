Η Νόα νίκησε (1-0) την Αλκμαάρ και έθεσε… υποψηφιότητα για την ΑΕΚ

Χωρίς νικήτρια ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με τη Ζρινίσκι στη Βοσνία, αφού οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες 1-1, για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα την ενδιάμεση φάση των πλέι οφ του UEFA Conference League. Ο Σαρ έβαλε μπροστά τους Λονδρέζους στο 43′ με τον Αμπράμοβιτς (55′) να κάνει το 1-1.

Μικρό προβάδισμα πήρε η Νόα, η οποία επιβλήθηκε εντός έδρας της Άλκμααρ με 1-0 χάρη στο τέρμα του Χαμπαρτζιουμιάν στο 53′. Πολύ κοντά στην πρόκριση η Λεχ Πόζναν που με τα γκολ των Κοζουμπάλ (9′) και Ισμαχίλ (41′) πήρε νίκη με 2-0 επί της Κουόπιον.

Τέλος, στο 1-1 έμειναν Σίγκμα Όλομουτς και Λοζάνη στην Τσεχία. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν με τον Μπάτλερ-Ογεντέτζι στο 22′, αλλά οι γηπεδούχοι έφεραν την αναμέτρηση στα ίσα χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Στουρμ στο 58′.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των πλέι οφ:

Κουόπιον – Λεχ Πόζναν 0-2

Νόα – Άλκμααρ 1-0

Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας 1-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη 1-1

19/02 22:00 Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ

19/02 22:00 Νρίτα – Τσέλιε

19/02 22:00 Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

19/02 22:00 Ομόνοια – Ριέκα

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

26/02 19:45 Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

26/02 19:45 Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια

26/02 19:45 Τσέλιε – Νρίτα

26/02 19:45 Ριέκα – Ομόνοια

26/02 22:00 Λεχ Πόζναν – Κουόπιον

26/02 22:00 Άλκμααρ – Νόα

26/02 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Ζρινίσκι

26/02 22:00 Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς