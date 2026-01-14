Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη σε νοκ-άουτ προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά, σε ένα ματς-ορόσημο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τους ερυθρόλευκους τον Φεβρουάριο του 2024 και έχει πετύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει μαζί με τη διοίκηση, με την κατάκτηση του Europa Conference League να μένει για πάντα στο… πάνθεον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ λοιπόν που θα κρίνει την πρόκριση, ο «Μέντι» είναι έτοιμος να «πατήσει» στα 100 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού, με στόχο φυσικά μια ακόμη πρόκριση και μια ακόμη επιτυχία, όπως έχει συνηθίσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, αφού από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα έχει πανηγυρίσει το ευρωπαϊκό του 2024, το νταμπλ την επόμενη χρονιά στα 100 χρόνια του συλλόγου και φυσικά το Super Cup Betsson πριν από μερικές μέρες, με τον Μεντιλίμπαρ να είναι… άχαστος και να έχει πετύχει όλους τους στόχους του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μεντιλίμπαρ πριν από μερικές εβδομάδες ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό για τρίτη φορά -τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027 – και πλέον ο Βάσκος τεχνικός ετοιμάζει να μπει στο πάνθεον της ιστορίας των «ερυθρόλευκων», καθώς κόντρα στον ΠΑΟΚ (14/1, 18:30) στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα φτάσει τα 100 ματς στον πάγκο της ομάδας.

Η δήλωση του Μεντιλίμπαρ για τα 100 ματς και τα απίθανα νούμερα

Από τον Φεβρουάριο του 2024 που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ έχει οδηγήσει την ομάδα σε 99 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 66 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες, νούμερα που είναι απίθανα, ενώ ο 64χρονος βρίσκεται ήδη στο λιμάνι για 703 μέρες.

Για να αντιληφθεί κανείς τι έχει πετύχει ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη ξεπεράσει τις μεγαλύτερες ημερολογιακά θητείες των Τάκη Λεμονή (683), Ερνέστο Βαλβέρδε (692) και Μίτσελ (701). Σε ό,τι αφορά τα ματς προσπέρασε τον Όλεγκ Μπλαχίν που είναι στην τρίτη θέση (98), ενώ δεύτερος είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με 157 και πρώτος ο Πέδρο Μαρτίνς με 221.

«Είναι απίστευτο, όταν ήρθα δεν πίστευα ότι θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα τόσο γρήγορα, ότι θα κλείσω 99 και θα έχουμε πετύχει τόσα πολλά. Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, έχουμε θέσει κάποιους στόχους, την Τετάρτη ελπίζουμε να προκριθούμε, για να επαναλάβουμε ό,τι και πέρσι. Μετά ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για τους στόχους μας», τόνισε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την περασμένη αγωνιστική.