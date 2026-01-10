Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση

Το 2026 μπήκε με τίτλο για τον Ολυμπιακό. Το Betsson Super Cup κατακτήθηκε, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πως τα πραγματικά δύσκολα για την ομάδα του ξεκινούν από εδώ και πέρα. Καθώς στους 6 αγώνες που έχει να δώσει στις επόμενες 22 ημέρες, θα κρίνουν δύο διοργανώσεις. Αλλά και την κατάσταση της κορυφής της ελληνικής Stoiximan Super League. Του βασικού στόχου που έχει ο Ολυμπιακός. Και για την κατάκτηση του οποίου, χρειάζεται όλους τους παίκτες του. Ακόμη και όσους δεν έχουν παίξει πολύ. Με τον Γιουσούφ Γιαζιτσί να βρίσκεται στην κορυφή αυτής της κατηγορίας.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός «φωνάζει» ότι θέλει ευκαιρίες. Προσπαθεί να προσαρμόσει το παιχνίδι του στα «θέλω» του προπονητή. Και πάνω από όλα, έχει χάρισμα στην επίθεση. Δημιουργικά και εκτελεστικά, οι αριθμοί του είναι εντυπωσιακοί. Συνολικά στη σεζόν είναι ο 3ος σκόρερ του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, μαζί με τον Τσικίνιο, με 6 γκολ. Είναι πρώτος σε ασίστ (μαζί με τον Ποντένσε), με 6 τελικές πάσες. Συνολικά έχει 16 συμμετοχές και 548 αγωνιστικά λεπτά. Κάτι που μεταφράζεται σε αναλογία γκολ ή ασίστ ανά 45.6 λεπτά!

Βεβαίως, ο Γιαζιτσί στο πρωτάθλημα δεν έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα του, μετά την 1η αγωνιστική και το απίθανο γκολ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο στον Ολυμπιακό για τη νίκη. Συλικά στο πρωτάθλημα έχει 2 ασίστ και 1 γκολ, με 11 συμμετοχές. Βεβαίως, αν και στα… χαρτιά είναι 10ος σε συμμετοχές, η πραγματική αποτύπωση αναφέρει ότι είναι 23ος σε χρόνο συμμετοχής, με συνολικά 191 αγωνιστικά λεπτά στη Stoiximan Super League. Εχει παίξε10 φορές ως αλλαγή και μία 1 φορά βασικός, στην εκτός έδρας νίκη επί της Λάρισας.

Ο αριστεροπόδαρος Τούρκος μεσοεπιθετικός δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Με το γκολ στον τελικό του Super Cup, αλλά και στο Ρέντη, δείχνει ότι είναι καλά. Ότι έχει βρει τα πατήματά του. Και ότι θέλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει ότι είναι προπονητής της δικαιοσύνης. Και για αυτόν τον λόγο θα του δώσει την ευκαιρία που θέλει και ζητάει. Και θα το κάνει, όχι χαριστικά, αλλά διότι ο Γιαζιτσί το έχει κερδίσει με την προσπάθειά του. Μένει να το επιβεβαιώσει και στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στον Ατρόμητο. Καθώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη δημιουργία και την εκτέλεση που μπορεί να προσφέρει.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 50-50 ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Περιστέρι με πολύ σοβαρές απουσίες. Και αυτή είναι μια συνθήκη που λαμβάνει υπόψη του ο Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ποντένσε (ενοχλήσεις στον προσαγωγό), Ροντινέι (ίωση), Πιρόλα (πρόβλημα στο πέλμα), δεν υπολογίζει καιρό τον Ελ Κααμπί, είδε τον Μουζακίτη να χάνει προπονήσεις λόγω ίωσης και την ίδια στιγμή, γνωρίζει πως για την ομάδα του, όλα τα παιχνίδια είναι «μάχες». Σε τέτοιες συνθήκες, λοιπόν, είναι απαραίτητο να βγαίνουν μπροστά όλοι οι παίκτες.

Ο Μεντιλίμπαρ έστειλε μήνυμα στο Ρέντη ότι κανείς δεν περισσεύει. Ακόμη και η μόνιμη επωδός του ότι δεν θέλει μεταγραφές και ότι έχει το ρόστερ που θέλει, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και άμεση παρακίνηση προς όλους, να βγουν μπροστά. Και να αρπάξουν κάθε ευκαιρία. Κάθε λεπτό. Και να βοηθήσουν την ομάδα. Είτε είναι για παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ φέτος. Είτε για τους πιο «βασικούς». Που αυτό το διάστημα μπορεί να έχουν χάσει τη θέση τους. Όπως ο Ντάνι Γκαρθία.

Ο Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν έχει κρύψει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που τρέφει στον συμπατριώτη του. Αυτό το διάστημα ο Βάσκος μέσος έχει χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα. Και ο χρόνος του έχει μειωθεί αισθητά. Αλλά σε παιχνίδια-μάχες, ο προπονητής πάντα του δείχνει εμπιστοσύνη. Διότι μπορεί να μην έχει την ίδια ταχύτητα και έκρηξη, αλλά η εμπειρία και το μυαλό του, είναι χρήσιμα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Και ο αγώνας στο Περιστέρι, είναι μια τέτοια περίπτωση. Διότι ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά τα δύο άσχημα αποτελέσματα με τον Αρη και την Κηφισιά. Και όσοι αγωνιστούν, είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο 100%. Αγωνιστικά και πνευματικά.

ΤΟ 50-50 ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ…

Το ίδιο ισχύει και για άλλες θέσεις. Με την επίθεση να αποτελεί μια μόνιμη πηγή προβληματισμού για τον Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί οδηγεί την Εθνική Μαρόκου στον ημιτελικό του Κόπα Αφρικα αυτό το διάστημα, ο Βάσκος τεχνικός δείχνει να ψάχνεται για τον βασικό του σέντερ φορ. Ο Ταρέμι έχει κερδίσει αυτόν τον τίτλο, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού του Ιρανού, δεν είναι ταιριαστός 100% με αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την κάνει τη δουλειά. Τα 12 γκολ του, «απαντούν» από μόνα τους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει επιστρέψει και είναι καλά, έχει βάλει τον «Μέντι» σε σκέψεις. Και ο λόγος είναι ένας. Ο Ουκρανός είναι σπουδαίος φορ. Και ταιριαστός στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Η φυσική του κατάσταση είναι εξαιρετική και γενικώς κάθε φορά που είναι στο γήπεδο, κάνει σημαντικά πράγματα. Εντούτοις, δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο για το γκολ, με αποτέλεσμα να αγχώνεται στην τελική προσπάθεια. Αλλά αυτό περνάει με έναν τρόπο: Με παιχνίδια και… γκολ. Και σε ένα παιχνίδι κόντρα σε δυνατούς αμυντικούς και κλειστή άμυνα, ίσως η δική του παρουσία είναι πιο ταιριαστοί.

Ο Μεντιλίμπαρ προβληματίζεται και για ακόμη έναν λόγο. Ο Ταρέμι έχει αποδείξει ότι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και σε όλα τα παιχνίδια, είναι πιο αποδοτικός όταν μπαίνει αλλαγή. Εχει περισσότερες δυνάμεις, έχει «διαβάσει» το παιχνίδι. Γενικώς, δείχνει να μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα ερχόμενος από τον πάγκο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί και σήμερα.