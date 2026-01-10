sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση
Ποδόσφαιρο 10 Ιανουαρίου 2026 | 17:00

Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μάχη κόντρα στον Ατρόμητο, δίνοντας στον Γιουσούφ Γιαζιτσί την ευκαιρία να προσφέρει αυτά που επιβάλλει η ποιότητά του. Γιατί ο Ντάνι Γκαρθία τον έχει βάλει σε σκέψεις τον Μεντιλίμπαρ. Και πώς ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι, τον έχουν κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις για την επίθεση.

Νικόλαος Κώτσης
ΚείμενοΝικόλαος Κώτσης
Το 2026 μπήκε με τίτλο για τον Ολυμπιακό. Το Betsson Super Cup κατακτήθηκε, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πως τα πραγματικά δύσκολα για την ομάδα του ξεκινούν από εδώ και πέρα. Καθώς στους 6 αγώνες που έχει να δώσει στις επόμενες 22 ημέρες, θα κρίνουν δύο διοργανώσεις. Αλλά και την κατάσταση της κορυφής της ελληνικής Stoiximan Super League. Του βασικού στόχου που έχει ο Ολυμπιακός. Και για την κατάκτηση του οποίου, χρειάζεται όλους τους παίκτες του. Ακόμη και όσους δεν έχουν παίξει πολύ. Με τον Γιουσούφ Γιαζιτσί να βρίσκεται στην κορυφή αυτής της κατηγορίας.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός «φωνάζει» ότι θέλει ευκαιρίες. Προσπαθεί να προσαρμόσει το παιχνίδι του στα «θέλω» του προπονητή. Και πάνω από όλα, έχει χάρισμα στην επίθεση. Δημιουργικά και εκτελεστικά, οι αριθμοί του είναι εντυπωσιακοί. Συνολικά στη σεζόν είναι ο 3ος σκόρερ του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, μαζί με τον Τσικίνιο, με 6 γκολ. Είναι πρώτος σε ασίστ (μαζί με τον Ποντένσε), με 6 τελικές πάσες. Συνολικά έχει 16 συμμετοχές και 548 αγωνιστικά λεπτά. Κάτι που μεταφράζεται σε αναλογία γκολ ή ασίστ ανά 45.6 λεπτά!

Βεβαίως, ο Γιαζιτσί στο πρωτάθλημα δεν έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα του, μετά την 1η αγωνιστική και το απίθανο γκολ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο στον Ολυμπιακό για τη νίκη. Συλικά στο πρωτάθλημα έχει 2 ασίστ και 1 γκολ, με 11 συμμετοχές. Βεβαίως, αν και στα… χαρτιά είναι 10ος σε συμμετοχές, η πραγματική αποτύπωση αναφέρει ότι είναι 23ος σε χρόνο συμμετοχής, με συνολικά 191 αγωνιστικά λεπτά στη Stoiximan Super League. Εχει παίξε10 φορές ως αλλαγή και μία 1 φορά βασικός, στην εκτός έδρας νίκη επί της Λάρισας.

Ο αριστεροπόδαρος Τούρκος μεσοεπιθετικός δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Με το γκολ στον τελικό του Super Cup, αλλά και στο Ρέντη, δείχνει ότι είναι καλά. Ότι έχει βρει τα πατήματά του. Και ότι θέλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει ότι είναι προπονητής της δικαιοσύνης. Και για αυτόν τον λόγο θα του δώσει την ευκαιρία που θέλει και ζητάει. Και θα το κάνει, όχι χαριστικά, αλλά διότι ο Γιαζιτσί το έχει κερδίσει με την προσπάθειά του. Μένει να το επιβεβαιώσει και στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στον Ατρόμητο. Καθώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη δημιουργία και την εκτέλεση που μπορεί να προσφέρει.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 50-50 ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Περιστέρι με πολύ σοβαρές απουσίες. Και αυτή είναι μια συνθήκη που λαμβάνει υπόψη του ο Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ποντένσε (ενοχλήσεις στον προσαγωγό), Ροντινέι (ίωση), Πιρόλα (πρόβλημα στο πέλμα), δεν υπολογίζει καιρό τον Ελ Κααμπί, είδε τον Μουζακίτη να χάνει προπονήσεις λόγω ίωσης και την ίδια στιγμή, γνωρίζει πως για την ομάδα του, όλα τα παιχνίδια είναι «μάχες». Σε τέτοιες συνθήκες, λοιπόν, είναι απαραίτητο να βγαίνουν μπροστά όλοι οι παίκτες.

Ο Μεντιλίμπαρ έστειλε μήνυμα στο Ρέντη ότι κανείς δεν περισσεύει. Ακόμη και η μόνιμη επωδός του ότι δεν θέλει μεταγραφές και ότι έχει το ρόστερ που θέλει, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και άμεση παρακίνηση προς όλους, να βγουν μπροστά. Και να αρπάξουν κάθε ευκαιρία. Κάθε λεπτό. Και να βοηθήσουν την ομάδα. Είτε είναι για παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ φέτος. Είτε για τους πιο «βασικούς». Που αυτό το διάστημα μπορεί να έχουν χάσει τη θέση τους. Όπως ο Ντάνι Γκαρθία.

Ο Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν έχει κρύψει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που τρέφει στον συμπατριώτη του. Αυτό το διάστημα ο Βάσκος μέσος έχει χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα. Και ο χρόνος του έχει μειωθεί αισθητά. Αλλά σε παιχνίδια-μάχες, ο προπονητής πάντα του δείχνει εμπιστοσύνη. Διότι μπορεί να μην έχει την ίδια ταχύτητα και έκρηξη, αλλά η εμπειρία και το μυαλό του, είναι χρήσιμα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Και ο αγώνας στο Περιστέρι, είναι μια τέτοια περίπτωση. Διότι ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά τα δύο άσχημα αποτελέσματα με τον Αρη και την Κηφισιά. Και όσοι αγωνιστούν, είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο 100%. Αγωνιστικά και πνευματικά.

ΤΟ 50-50 ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ…

Το ίδιο ισχύει και για άλλες θέσεις. Με την επίθεση να αποτελεί μια μόνιμη πηγή προβληματισμού για τον Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί οδηγεί την Εθνική Μαρόκου στον ημιτελικό του Κόπα Αφρικα αυτό το διάστημα, ο Βάσκος τεχνικός δείχνει να ψάχνεται για τον βασικό του σέντερ φορ. Ο Ταρέμι έχει κερδίσει αυτόν τον τίτλο, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού του Ιρανού, δεν είναι ταιριαστός 100% με αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την κάνει τη δουλειά. Τα 12 γκολ του, «απαντούν» από μόνα τους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει επιστρέψει και είναι καλά, έχει βάλει τον «Μέντι» σε σκέψεις. Και ο λόγος είναι ένας. Ο Ουκρανός είναι σπουδαίος φορ. Και ταιριαστός στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Η φυσική του κατάσταση είναι εξαιρετική και γενικώς κάθε φορά που είναι στο γήπεδο, κάνει σημαντικά πράγματα. Εντούτοις, δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο για το γκολ, με αποτέλεσμα να αγχώνεται στην τελική προσπάθεια. Αλλά αυτό περνάει με έναν τρόπο: Με παιχνίδια και… γκολ. Και σε ένα παιχνίδι κόντρα σε δυνατούς αμυντικούς και κλειστή άμυνα, ίσως η δική του παρουσία είναι πιο ταιριαστοί.

Ο Μεντιλίμπαρ προβληματίζεται και για ακόμη έναν λόγο. Ο Ταρέμι έχει αποδείξει ότι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και σε όλα τα παιχνίδια, είναι πιο αποδοτικός όταν μπαίνει αλλαγή. Εχει περισσότερες δυνάμεις, έχει «διαβάσει» το παιχνίδι. Γενικώς, δείχνει να μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα ερχόμενος από τον πάγκο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί και σήμερα.

googlenews

Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μάχη κόντρα στον Ατρόμητο, δίνοντας στον Γιουσούφ Γιαζιτσί την ευκαιρία να προσφέρει αυτά που επιβάλλει η ποιότητά του. Γιατί ο Ντάνι Γκαρθία τον έχει βάλει σε σκέψεις τον Μεντιλίμπαρ. Και πώς ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι, τον έχουν κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις για την επίθεση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
Ελλάδα 10.01.26

Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη φονική συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες

Το περιστατικό με τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες δεν είναι το μόνο που σχετίζεται με την παραβατικότητα ανηλίκων, την ώρα που φαίνεται πως δεν υπάρχουν λύσεις για τον περιορισμό της.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
