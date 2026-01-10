Για το διπλό στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός – Δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ

Με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων ανοίγει αυλαία, σήμερα Σάββατο (10/1), η 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στις 19:30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας και να περιμένει μετά τι θα γίνει αύριο (11/1) στο Άρης – ΑΕΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του πέντε ποδοσφαιριστές. Μισός ο Ολυμπιακός καθώς πλάι στις γνωστές απουσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, του Λορέντσο Πιρόλα και του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ήρθαν να προστεθούν ακόμη δύο πρώτης γραμμής. Έξω ο Ροντινέι, έξω και ο Ποντένσε.

Ούτε ο Βραζιλιάνος που είναι άρρωστος και έχει χάσει σχεδόν όλες τις προπονήσεις της εβδομάδας. Ούτε ο Πορτογάλος που παρότι η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε κάτι σοβαρό (ευτυχώς) συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Στα αγωνιστικά του Ατρόμητου, ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν έχει διαθέσιμους τους Τσιγγάρα, Οζέγκοβιτς και Τσιλούλη, ενώ επέστρεψε ο Ματουσαμί από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Για τον Ολυμπιακό ακολουθούν κρίσιμες αναμετρήσεις, αφού την ερχόμενη Τετάρτη (14/1, 18:30) θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου, ενώ έξι μέρες αργότερα θα φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν (20/1, 22:00) για το Champions League. Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα (17/1).

Πιθανές ενδεκάδες στο Ατρόμητος – Ολυμπιακός:

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Ματουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Τσαντίλας.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ταρέμι.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης

Τέταρτος: Γιουματζίδης

VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου

Την ίδια ώρα (19:30) ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από τη μεσοβδόμαδη πρόκριση στο Κύπελλο επί του Ατρόμητου, χάρη στον «ήρωα» Μοναστηρλή που έπιασε το τελευταίο πέναλτι του Καραμάνη στη διαδικασία.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην 3η θέση με 35 βαθμούς, στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, γεγονός που δεν επιτρέπει σκέψεις για ροτέισον.

Πιθανές ενδεκάδες στο Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας, Γκαρθία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς, Ενκολόλο, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

Τέταρτος! Μπουρουζίκας

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Βεργέτης

Το πρόγραμμα της ημέρας και της αγωνιστικής θα ανοίξει με την αναμέτρηση Κηφισιά – ΑΕΛ στις 17:00.