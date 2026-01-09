Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ατρόμητο το Σάββατο (10/1, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι. Και η ανακοίνωση της αποστολής για το αυριανό ματς στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (Σάββατο 10/1, 19:30) δεν σηκώνει άλλη ερμηνεία: Μισός ο Ολυμπιακός πέρα από το ποτάμι καθώς πλάι στις γνωστές απουσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, του Λορέντσο Πιρόλα και του Μπρούνο Ονιεαμετσι ήρθαν να προστεθούν ακόμη δύο πρώτης γραμμής. Έξω ο Ροντινέι, έξω και ο Ποντένσε.
Ναι, δεν πρόλαβε κανείς από τους δύο. Ούτε ο Βραζιλιάνος που είναι άρρωστος και έχει χάσει σχεδόν όλες τις προπονήσεις της εβδομάδας. Ούτε ο Πορτογάλος που παρότι η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε κάτι σοβαρό (ευτυχώς) συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς.
Η ανάρτηση για την αποστολή του Ολυμπιακού:
#ATROLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/LhuWag6pnx
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 9, 2026
Και πέρασε δύσκολη εβδομάδα και ο Παναγιώτης Ρέτσος που έκανε μια μικροεπέμβαση σε δάχτυλο του αριστερού χεριού του έπειτα απο τον τραυματισμό του στον τελικό του Super Cup. Ήταν άρρωστος και ο Χρήστος Μουζακίτης που μπόρεσε και προπονήθηκε το τελευταίο διήμερος. Οι δύο Έλληνες όμως πρόλαβαν και είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή που σχημάτισε αποστολή οριακά με 20 παίκτες.
Δεν θέλησε προφανώς να στερήσει ο Βάσκος απο την ομάδα Β΄ τους Σταύρο Πνευμονίδη και Αργύρη Λιατσικούρα. Και έμεινε στους 20 διαθέσιμους (ανάμεσα τους και ο Βέζο που έχει παίξει ελάχιστα στη σεζόν). Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι.
