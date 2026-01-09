sports betsson
09.01.2026 | 10:54
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Οι αθλητικές μεταδόσεις (9/1): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Μπάγερν και τον προημιτελικό του Ελ Κααμπί
Euroleague 09 Ιανουαρίου 2026 | 09:16

Οι αθλητικές μεταδόσεις (9/1): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Μπάγερν και τον προημιτελικό του Ελ Κααμπί

Το σημερινό (9/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Ολυμπιακός - Μπάγερν και τον προημιτελικό του Ελ Κααμπί

Vita.gr
Spotlight

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (9/1) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της regular season της Euroleague και τα ματς του Κόπα Άφρικα, με τη συμμετοχή του Μαρόκου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (9/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Αθλητική Ροή
Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

