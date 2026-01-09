Οι αθλητικές μεταδόσεις (9/1): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Μπάγερν και τον προημιτελικό του Ελ Κααμπί
Το σημερινό (9/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Ολυμπιακός - Μπάγερν και τον προημιτελικό του Ελ Κααμπί
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (9/1) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της regular season της Euroleague και τα ματς του Κόπα Άφρικα, με τη συμμετοχή του Μαρόκου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (9/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup
11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup
22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
