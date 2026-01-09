Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στο Περιστέρι

Τη συμπαράσταση του κόσμου του σε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός, με τους οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να… εξαφανίζουν σε χρόνο – ρεκόρ τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στο Περιστέρι.

Οι Ερυθρόλευκοι το απόγευμα του Σαββάτου (10/1, 19:30) θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του να έχουν στο πλευρό τους 1.000 οπαδούς τους.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού εξαφάνισε μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και θα βρίσκεται δίπλα στον Βάσκο τεχνικό και στους παίκτες του.

Οι οπαδοί των πρωταθλητών αποδεικνύουν έμπρακτα για μια ακόμα φορά τη στήριξή τους στην αγαπημένη τους ομάδα και με φωνή τους θα προσπαθήσουν να την οδηγήσουν στο τρίποντο της νίκης.