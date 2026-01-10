Ο Ολυμπιακός και το… κλειδί στην πόρτα του πρωταθλητισμού

Ένα χρόνο πριν; Όσα ποτέ δεν είπαμε, αυτά δεν λησμονιούνται. Φρόντισε προσωπικά ο Κωνσταντής Τζολάκης στο 90+4΄ «ψαρεύοντας» τον Τομ Φαν Βεέρτ από τη βούλα του πέναλτι. Γιατί ελάχιστοι το θυμούνται θαμπωμένοι από όσα ακολούθησαν στα διαδοχικά ελληνικά ντέρμπι, αλλά εκείνο το μεσημέρι Κυριακής (19/1/25) πήρε μισό πρωτάθλημα στο Περιστέρι! Με αριστερό μπακ τον Λορέντσο Πιρόλα, τραυματία τον Ζέλσον και διαθέσιμους μόνο για μερικά λεπτά στο φινάλε Τσικίνιο, Φρανσίκο Ορτέγκα, Χρήστο Μουζακίτη και Νταβίντ Κάρμο- Τη μισή περσινή εντεκάδα!

Μια άδοξη 2-1 μάχη που έφερε +6 στον λογαριασμό, τέσσερις μετά τον πρώτο προημιτελικό Παναθηναϊκό και τέσσερις πριν το ταξίδι στο Οπόρτο που άνοιξε την πόρτα της οκτάδας της league phase του Europa League.

Έναν χρόνο μετά; Δεν θα μπορούσε να ζητήσει καλύτερο δώρο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την επιστροφή στην Super League πραγματικότητα. Μια επαγγελματική νίκη που θα πάει την κουβέντα στα επόμενα, τέσσερα βράδια πριν τον μια και έξω προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Δίχως Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ντανιέλ Ποντένσε, Λορέντσο Πιρόλα, Ροντινέι (και Μπρούνο). Με τον Χρήστο Μουζακίτη ταλαιπωρημένο από ίωση, τον Παναγιώτη Ρέτσο να φορά ειδικό νάρθηκα στο αριστερό του χέρι έπειτα από τον τραυματισμό (και την μικροεπέμβαση που χρειάστηκε) στο Ηράκλειο.

Στην συγκυρία που ο Ολυμπιακός μετρά τρία διαδοχικά ενενηντάλεπτα δίχως νίκη (στην παράταση έγινε 3-0 με τον ΟΦΗ). Έχοντας σκοράρει μόλις ένα γκολ και αυτό με πέναλτι (1-1 Κηφισιά). Λέει Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ και κυρίως Άρης-ΑΕΚ το πρόγραμμα της 16ης. Θα μπορούσαν λοιπόν οι Πειραιώτες με μια νίκη να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να επιστρέψουν στην κορυφή του πίνακα. Επειδή όμως αυτή η διαδικασία διαβάζεται και ανάποδα; Θα μπορούσε να υποχωρήσουν και άλλο. Είχαν σε 13 αγωνιστικές 34/39 σε μια αξιοσημείωτη συνέπεια πρωταθλητισμού. Άφησαν με 2/6 το 2025 και αν δεν… απόψε τότε μπορεί σε τρία ματς να έχουν χάσει όσους βαθμούς δεν έχασαν σε 3 μήνες!

Με την ευκαιρία; Έγινε προχθές μια ακόμη μεγάλη σύσκεψη διοίκησης και προπονητή παρουσία του ίδιου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και εκεί δεδομένα συμφωνήθηκε ένα πλάνο για την ενίσχυση. Η άνεση του Μέντι να διαλέξει. Αυτό όμως περνάει από το αυτονόητο φίλτρο του πιο καθοριστικού μήνα της σεζόν: Του Γενάρη που αποφασίζει την πλοκή στο δεύτερο μισό. Θα έχει κύπελλο ο Ολυμπιακός μετά τον ΠΑΟΚ ώστε να υπερασπιστεί τον τίτλο του; Θα υπάρχει Ευρώπη μετά τα ματς με τη Λεβερκούζεν και τον Άγιαξ; Αν έχει, οι -επόμενες- μεταγραφές καλύπτουν άλλες ανάγκες. Αν όχι; Θα έχουν απομείνει 13 ματς ως το φινάλε: 13 για 4 μήνες!

Επίσης Άγιαξ-Ολυμπιακός είναι 28/1. Που θα πει ότι μέχρι τότε δεν μπορεί να αποχωρήσει κάποιος από τη λίστα του Champions League εκτός αν οι νταμπλούχοι έχουν εκτροχιαστεί από την προηγούμενη στροφή. Θα είναι ιδιαίτερο το τελευταίο 48ωρο του μήνα αν όλα έχουν πάει καλά. Αλλά στο πούλμαν για το Περιστέρι όμως σε λίγο σκέψεις… πέρα από το ποτάμι δεν χωρούν. Αυτό που έρχεται το απόγευμα είναι «κλειδί» στην πόρτα του πρωταθλητισμού