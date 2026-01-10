Οι αθλητικές μεταδόσεις (10/1): Πού θα δείτε Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ για τη Super League
Το σημερινό (10/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος-Ολυμπιακός και Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν από τη Super League
- Προς επέκταση η ψηφιακή κάρτα εργασίας - Ποιους αφορά
- Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (10/1) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Ατρόμητου με τον Ολυμπιακό και του Παναιτωλικού με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League και όλα τα ματς από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αναλυτικά το σημερινό (10/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και τα ματς της Super League:
08:30 Novasports Start WTA 250 2026 Τένις
08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις
08:30 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
08:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
09:30 COSMOTE SPORT 9 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αντρέι Ρούμπλεφ Χονγκ Κονγκ
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ Αγώνας Επίδειξης
10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Άλεξ Μίκελσεν Μπρίσμπεϊν
10:30 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
10:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις
13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Greek Super League 2
14:15 COSMOTE SPORT 8 HD Έβερτον – Σάντερλαντ Emirates FA Cup
14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάκλσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας Emirates FA Cup
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μπέτις La Liga EA Sports
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουντινέζε – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μπολόνια Serie A
16:30 Novasports Start Χάιντενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φούλαμ – Μίντλεσμπρο Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Αλαβές La Liga EA Sports
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Νιγηρία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Κολοσσός Stoiximan GBL
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Σασουόλο Serie A
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οσασούνα La Liga EA Sports
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βαλένθια – Μάλαγα ACB Liga Endesa
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τότεναμ – Άστον Βίλα Emirates FA Cup
21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ Eredivisie
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσάρλτον – Τσέλσι Emirates FA Cup
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (10/1): Πού θα δείτε Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ για τη Super League
- Για το διπλό στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός – Δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ
- Οι Μπακς πέρασαν από το Λος Άντζελες – Σπουδαίος Αντετοκούνμπο, νίκησε Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν (101-105, vid)
- Ο Μιλουτίνοφ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού στην Άννα Βίσση (vid)
- Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να «δέσει» Ντεμπελέ και Μπαρκολά
- Ολυμπιακός: Βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις – Πόσο καιρό θα μείνει εκτός
- FA Cup: Προκρίσεις για Ρέξαμ, Γουίγκαν, Πορτ Βέιλ και Όξφορντ
- Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις