Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 08 Ιανουαρίου 2026 | 19:19

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»

Στο προσεχές ματς της Super League κόντρα στον Ατρόμητο αναφέρθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα έστειλε και τις ευχές του στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενόψει Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League (10/1, 19.30) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην απαιτητική αναμέτρηση των ερυθρόλευκων.

Ο Βάσκος τεχνικός εκτός από το παιχνίδι αναφέρθηκε και στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο οποίος δίνει τη δική του «μάχη» στο Κόπα Άφρικα και του ευχήθηκε καλή επιτυχία, ενώ μίλησε και για τον προπονητή της ομάδας Β’, τον Άλβαρο Ρούμπιο και την φιλοσοφία του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο;

«Είναι όλα σημαντικά παιχνίδια και σε όλα έχουμε τον στόχο να κερδίσουμε. Τον ίδιο έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε λοιπόν έτσι στο Περιστέρι. Γνωρίζετε πως απέναντί μας έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος επίσης έχει τον ίδιο στόχο. Παίξαμε απέναντί τους πρόσφατα σχετικά, τον Νοέμβριο. Κερδίσαμε, αλλά παίξαμε στην έδρα μας. Τώρα θα παίξουμε εκτός. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι».

Αύριο (09/01) αγωνίζεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν. Με το χέρι στην καρδιά, αν μιλήσετε στο τηλέφωνο, θα του ευχηθείτε καλή επιτυχία ή το αντίθετο;

«Aν μιλούσα με τον Ελ Κααμπί στο τηλέφωνο ειλικρινά θα του ευχόμουν καλή επιτυχία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρθει να είναι χαρούμενος και με ανεβασμένο το ηθικό. Σίγουρα αν έχανε το σημερινό παιχνίδι και έπρεπε να αποχωρήσει για να γυρίσει, θα ήταν πιο σύντομα κοντά μας, αλλά θα έρχονταν στεναχωρημένος, θα έρχονταν με πεσμένο το ηθικό του, ενώ το ιδανικό θα είναι να φτάσει μέχρι το τελικό, γιατί είναι στη χώρα του, σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, που θα λέγαμε πως έχει την υποχρέωση να την κερδίσει, επομένως θέλουμε να φτάσει μέχρι το τελικό».

Στο πρόσφατο βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την ανανέωση της συνεργασίας σας, οι παίκτες σας χαρακτήριζαν μεταξύ άλλων πατέρα και φίλο. Για να κερδίσει ένας προπονητής αυτά τα επίθετα, τι πρέπει να κάνει?

«Έχω πολλά “παιδιά”! Στην πραγματικότητα έχω τρία, αλλά τελικά είναι περισσότερα. Φαίνεται πως έχω πάρα πολλά παιδιά, πολλοί με βλέπουν έτσι και με αντιμετωπίζουν ανάλογα. Θέλω να βλέπω όλους τους παίκτες του χαρούμενους. Θέλω να έρχονται όλοι στην προπόνηση με κέφι και με όρεξη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως οποιοσδήποτε πάει στη δουλειά του, αν είναι μαλωμένος με τον προϊστάμενο του ή δεν έχει όρεξη, τότε δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Το ξέρω αυτό και γνωρίζω πως το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά εδώ στην ομάδα. Παρά ότι είμαστε πάρα πολλοί και παίζουν μόνο έντεκα, είμαστε περισσότεροι από είκοσι παίκτες και παίζουν μόνο έντεκα, οπότε σίγουρα θα δυσαρεστήσω κάποιους. Θέλω καθημερινά να τους βλέπω όλους χαρούμενους. Αυτό προσπαθώ να κάνω και αυτό το κλίμα υπάρχει».

Ο προπονητής της ομάδας Β είναι ένας γνώριμός σας από την Ισπανία, από το ισπανικό πρωτάθλημα. Τον είχατε σε αρκετά παιχνίδια ποδοσφαιριστή. Ποια φιλοσοφία φέρνει στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και αν η πρόσληψή του είναι στο πλαίσιο μιας αγωνιστικής ευθυγράμμισης, ταύτισης της πρώτης και της δεύτερης ομάδας.

Γνωρίζω τον Άλβαρο Ρούμπιο πολύ καλά γιατί τον είχα σαν παίκτη στις ομάδες μου για πολλά χρόνια. Τον ξέρω πολύ καλά σαν άνθρωπο. Σαν προπονητή δεν μπορώ να πω πως τον γνωρίζω και τόσο. Όμως αυτό που έχω να πω είναι πως στην πραγματικότητα θα έχουμε κοινούς παίκτες στις ομάδες. Υπάρχουν στις ομάδες παίκτες που θα παίζουν ή που θα έρθουν στην πρώτη ομάδα ή που θα αλλάζουν ομάδες και θα τους έχουμε και οι δύο στη διάθεση μας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεργαζόμαστε. Ήταν ένας πανέξυπνος παίκτης που κάθε λεπτό μέσα στο γήπεδο, ήξερε τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο για έναν προπονητή. Ελπίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και θα πάνε όλα καλά».

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
