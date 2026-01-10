Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ματς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του. Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε στους πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» σε αυτό το παιχνίδι αλλά και τα δικά του 99 ματς στον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το ματς: «Ήταν καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε 2-3 ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ, ώστε να πιέσουμε τον αντίπαλο. Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, όχι τόσο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει».

Για τις προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά, όπως ο Ταρέμι και ο Μαρτίνς: «Τους χρειαζόμαστε όλους γιατί έχουμε δύσκολο μήνα μπροστά μας, με δύσκολο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε 1-2 παίκτες, αλλά σε όλους. Είχαμε ανάγκη να επιστρέψουμε στις νίκες. Θέλουμε να αποκτήσουμε ξανά αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη για την δύσκολη συνέχεια».

Για τα 99 του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό: «Είναι απίστευτο, όταν ήρθα δεν πίστευα ότι θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα τόσο γρήγορα, ότι θα κλείσω 99 και θα έχουμε πετύχει τόσα πολλά. Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, έχουμε θέσει κάποιους στόχους, την Τετάρτη ελπίζουμε να προκριθούμε, για να επαναλάβουμε ό,τι και πέρσι. Μετά ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για τους στόχους μας».