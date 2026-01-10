Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)
Ο Ολυμιακός άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, με τον Μέχντι Ταρέμι να μοιράζει την ασίστ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή.
Μετά από αρκετές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.
Ο Ταρέμι έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα στον Ζέλσον που από κοντά με προβολή έκανε το 0-1 στο 35′ για τους Πειραιώτες.
Δείτε το 0-1 του Ολυμπιακού:
