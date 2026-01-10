Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)

Μετά από αρκετές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Ταρέμι έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα στον Ζέλσον που από κοντά με προβολή έκανε το 0-1 στο 35′ για τους Πειραιώτες.

Δείτε το 0-1 του Ολυμπιακού: