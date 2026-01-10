Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) για την 16η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά τις ισοπαλίες με Άρη και Κηφισιά.

Στο αποψινό παιχνίδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντάνι Γκαρθία και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Γιαζιτζί, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς στην τριάδα πίσω από τον Ταρέμι.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού δίνει φανέλα βασικού στους Γιαζιτζί και Ταρέμι, με τον Τούρκο να ξεκινάει στην 11άδα αντί του Ποντένσε, που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Ταρέμι κέρδισε τη μάχη με τον Γιάρεμτσουκ και βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Εσε, Γιαζιτζί, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι.

Υπενθυμίζουμε ότι στο αποψινό παιχνίδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους Ελ Κααμπί και Μπρούνο, που είναι στο Κόπα Άφρικα, αλλά και στους τραυματίες Πιρόλα και Ποντένσε, αλλά και στον Ροντινέι, που ήταν άρρωστος και έχασε σχεδόν όλες τις προπονήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #ATROLY #slgr pic.twitter.com/GswTyoT0Mn — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 10, 2026

Στον πάγκο οι: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Βέζο, Στρεφέτσα, Μάνσα.