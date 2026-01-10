Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο Περιστέρι και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς κόντρα στον Ατρόμητο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ανοίξει το σκορ στο 35′ όταν ο Μέχντι Ταρέμι είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική ενέργεια στην περιοχή και μοίρασε την ασίστ για ένα απλό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή.

Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ο Ιρανός φορ των Πειραιωτών, πραγματοποίησε μια ακόμη έξοχη προσπάθεια και «κλείδωσε» το ματς για την ομάδα του, γράφοντας το 0-2 στο 56ο λεπτό. Μετά από λάθος του Κοσέλεφ, οι «ερυθρόλευκοι» έκλαψαν, η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο που έστρωσε ωραία στον Ταρέμι και αυτός αφού απέφυγε έναν αντίπαλο με ωραία ντρίμπλα στην κίνηση, έπειτα πλάσαρε τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου με υπέροχη «τσίμπημα» της μπάλας.

Σημειώνεται ότι πλέον ο Μέχντι Ταρέμι έχει φτάσει φέτος τα 13 γκολ και 3 ασίστ με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε τα δύο γκολ του Ολυμπιακού:

Το 0-1 από τον Ζέλσον

Το 0-2 από τον Ταρέμι