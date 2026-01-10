sports betsson
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
Ποδόσφαιρο 10 Ιανουαρίου 2026 | 21:31

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίους του αγώνα τους Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς. Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας οι Πειραιώτες.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι με πρωταγωνιστή τον Μέχντι Ταρέμι, που είχε γκολ και ασίστ, επικράτησαν του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-0, για την 16η αγωνιστική της Super League. Ο Ιρανός στο 35’ έδωσε την ασίστ στον Ζέλσον Μαρτίνς για το 1-0 και στο 56’ έκανε το 2-0, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά το διπλό στο Περιστέρι ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 39 πόντους και βρίσκονται στο +2 από την ΑΕΚ, που παίζει αύριο (11/1) στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη (19:30) και στο +1 από τον ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Οι Πειραιώτες έκαναν το καθήκον τους απέναντι στον Ατρόμητο και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο μεσοβδόμαδο εντός έδρας νοκ – άουτ παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (14/1, 18:30) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Έτσι παρατάχθηκαν

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Ντάνι Γκαρθία ήταν στα χαφ, με τους Γιαζιτζί, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς στην τριάδα πίσω από τον Ταρέμι. Ο Ντούσαν Κέρκεζ από την άλλη, παράταξε τον Ατρόμητο με τους: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλο, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνη, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού και Φαν Βέερτ

Ευκαιρίες με Μαρτίνς και Ρέτσο

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και βρέθηκε κοντά στο γκολ μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς βγήκε απέναντι από τον Κοσέλεφ και προσπάθησε να τον περάσει, αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έπεσε στα πόδια του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού και έδιωξε με το δεξί χέρι.

Πέντε λεπτά αργότερα (8’) ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Ρέτσο. Ο Γιαζιτζί εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι από αριστερά, ο διεθνής σέντερ μπακ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Κοσέλεφ.

Στο 20’ ο Μπιανκόν μπήκε στην περιοχή του Ατρομήτου από αριστερά και έκανε το γύρισμα, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε σε κόρνερ.

Ζέλσον και 1-0

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και στο 35’ βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Ταρέμι έκανε ωραία κίνηση από δεξιά, απέφυγε τον αντίπαλό του, γύρισε στον Πορτογάλο και αυτός με προβολή από αριστερά έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν το γκολ που έψαχναν από το πρώτο λεπτό και πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου έχοντας το προβάδισμα στο σκορ.

Σκόραρε ο Ταρέμι, 2-0 ο Ολυμπιακός

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον Ολυμπιακό στο 56’ να διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Ταρέμι.

Οι Ερυθρόλευκοι πίεσαν ψηλά και έκλεψαν την μπάλα μετά τη λάθος πάσα του Κοσέλεφ, ο Τσικίνιο «έσπασε» ωραία στον Ταρέμι μέσα στην περιοχή, αυτός απέφυγε με άψογο τρόπο τον αντίπαλό του και με υπέροχο σκαφτό πλασέ έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Μετά το γκολ του Ιρανού ο Ντούσαν Κέρκεζ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο παιχνίδι με τους Τζοβάρα και Τσαντίλας αντί των Φαν Βέερτ και Μουτουσαμί.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο τρίτο του γκολ με τον Ρέτσο, αλλά η κεφαλιά του 27χρονου κεντρικού αμυντικού, μετά την εκτέλεση φάουλ του Γιαζιτζί, έφυγε άουτ.

Ευκαιρίες για Ατρόμητο και Ολυμπιακό

Στο 69’ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τον Νασιμέντο αντί του Γιαζίτζι. Στο 71’ και στο 75’ ο Ολυμπιακός είχε δύο ακόμα τελικές, με σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς και κεφαλιά του Μπιανκόν αντίστοιχα, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Κοσέλεφ μπλόκαρε.

Ο Ατρόμητος απάντησε με τους Γιουμπιτάνα και Τσαντίλα στο 77’. Ο Ελβετός μπήκε από δεξιά και σούταρε στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, αλλά ο διεθνής τερματοφύλακας ήταν στη σωστή θέση και απέκρουσε με το πόδι σε κόρνερ. Μετά την εκτέλεση, ο νεαρός επιθετικός των γηπεδούχων πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 77’ ο Κερκέζ έβαλε τον Μουντές αντί του Καραμάνη και ένα λεπτό αργότερα ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Στρεφέτσα αντί του Μαρτίνς. Στο 85’ ο Βάσκος έκανε τρεις ακόμα αλλαγές, με τους Γιάρεμτσουκ, Καλογερόπουλο και Μουζακίτη αντί των Ταρέμι, Έσε και Τσικίνιο.

Ένα λεπτό αργότερα (86’) ο Ολυμπιακός απείλησε με κεφαλιά του Μπιανκόν, αλλά ο Κοσέλεφ έδιωξε σε κόρνερ. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν το τρίποντο της νίκης με 2-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν αποφασισμένοι να πάρουν το τρίποντο της νίκης και το έδειξαν από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ταρέμι. Ο Ιρανός πήρε φανέλα βασικού και δικαίωσε απόλυτα τον Μεντιλίμπαρ. Στο 35’ μετά από ωραία κίνηση από δεξιά έδωσε την ασίστ στον Μαρτίνς για το 1-0 και στο 56’ με υπέροχο σκαφτό πλασέ έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Κοσέλεφ. Παρότι ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου είχε 1-2 καλές επεμβάσεις, στο 56’ έκανε το λάθος από το οποίο ο Ολυμπιακός έφτασε στο 2-0. Ένα γκολ που ουσιαστικά τελείωσε το ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε κάποια δύσκολη φάση ο Τσιμεντερίδης.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να επέμβη ο Παπαδόπουλος.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μαρτίνς (35’), Ταρέμι (56’).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι (58′ Τζοβάρας), Καραμάνης (77′ Μουντές), Γιουμπιτάνα (87′ Αμπαρτζίδης), Μίχορλ, Μπάκου (87′ Γκαρσία), Φαν Βερτ (58′ Τσαντίλας)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε (85′ Μουζακίτης), Γκαρθία, Τσικίνιο (85′ Καλογερόπουλος), Γιαζίτζι (69′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (78′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85′ Γιάρεμτσουκ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 17η αγωνιστική αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πειραιωτών – Ο Ατρόμητος παίζει εκτός έδρας με τον Βόλο (19/1, 20:00).

