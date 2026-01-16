Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι δύο πιθανοί της αντίπαλοι στους «16» του Conference League, στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου. Αυτά είναι τα Νόα – Άλκμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε. Ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 16 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.

Να σημειωθεί πως, το πρώτο ματς της ΑΕΚ με τον αντίπαλο που θα προκύψει θα είναι στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26:

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία