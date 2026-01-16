Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» του Conference League
Τους υποψήφιους αντίπαλούς της στη φάση των «16» του Conference League έμαθε η ΑΕΚ.
- Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
- Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη
- Το λάθος που κοστίζει στο επίδομα θέρμανσης – Τι πρέπει να κάνετε
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
Η ΑΕΚ έμαθε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι δύο πιθανοί της αντίπαλοι στους «16» του Conference League, στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου. Αυτά είναι τα Νόα – Άλκμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε. Ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 16 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.
Να σημειωθεί πως, το πρώτο ματς της ΑΕΚ με τον αντίπαλο που θα προκύψει θα είναι στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 του ίδιου μήνα.
Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26:
Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
- Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» του Conference League
- Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»
- Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)
- Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
- Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με τον Αντίνο
- Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)
- Ο Παναθηναϊκός… υποφέρει χωρίς τον Ναν, στο 0/3 το ρεκόρ χωρίς τον Αμερικανό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις