Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 26.000 ευρώ, καθώς η UEFA την τιμώρησε για το παιχνίδι με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Η Πειθαρχική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας επέβαλλε στην «Ένωση» πρόστιμο 26.000 ευρώ, τα οποία αφορούν τη χρήση λέιζερ, αλλά και την παρεμπόδιση των διαδρόμων στην «OPAP Arena».

Παρά τη νίκη με τη μεγάλη ανατροπή στις καθυστερήσεις (3-2 από 1-2) και την πρόκριση απευθείας στη φάση των «16» (τερμάτισε στην 3η θέση) η ΑΕΚ δεν γλίτωσε την… καμπάνα από την UEFA, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στην αναμέτρηση με τη ρουμανική ομάδα.