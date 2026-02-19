magazin
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
19 Φεβρουαρίου 2026, 22:45

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από την Έμεραλντ Φένελ επαναφέρει στο προσκήνιο το μοναδικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που εκδόθηκε το 1847 με ψευδώνυμο.

Το έργο, γραμμένο από τη συγγραφέα που μεγάλωσε στο εφημέριο του Χάγουορθ, θεωρείται σήμερα ένα από τα κορυφαία της αγγλικής λογοτεχνίας, με κεντρικό άξονα τον καταστροφικό δεσμό της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ — μια σχέση εμμονική, βίαιη και βαθιά διαταραγμένη.

Ένα γυαλισμένο ρομάντζο αντί για γοτθική αγριότητα

Η ταινία, με τη Μάργκο Ρόμπι στον ρόλο της Κάθριν και τον Τζέικομπ Ελόρντι ως Χίθκλιφ, εστιάζει κυρίως στη ρομαντική διάσταση της ιστορίας, αποδυναμώνοντας τα πιο σκοτεινά και ακραία στοιχεία του πρωτοτύπου.

Ο Χίθκλιφ παρουσιάζεται ελκυστικός και μελαγχολικός, αλλά χωρίς την απειλητική, σχεδόν σαδιστική ενέργεια του λογοτεχνικού ήρωα.

Αντίστοιχα, η Κάθριν χάνει το στοιχείο του «διεστραμμένου πάθους» που υπογράμμιζε η Σάρλοτ Μπροντέ στον πρόλογο του 1850 και μετατρέπεται σε μια αισθητικά επιμελημένη, εξημερωμένη εκδοχή της ηρωίδας.

Η γοτθική παραφορά, η ωμή βία και η σκληρότητα των ταξικών ανισοτήτων περιορίζονται αισθητά. Στο μυθιστόρημα, το πάθος της Κάθριν και του Χίθκλιφ είναι εμμονικό και αυτοκαταστροφικό, η βία είναι σωματική και ψυχολογική — με ταπείνωση, κακοποίηση και εκδικητική μανία — ενώ η κοινωνική ανισότητα καθορίζει τις επιλογές και την εκτροπή των ηρώων. Στην ταινία, αντίθετα, αυτά τα στοιχεία λειαίνονται: η βία υπαινίσσεται αντί να πληγώνει, η ταξική σύγκρουση υποχωρεί και η παραφορά μετατρέπεται σε αισθητικά ελεγχόμενη ένταση.

Πολύ σεξ, λίγο σκοτάδι

Η Φένελ —γνωστή από το «Saltburn» για την αισθησιακή της υπερβολή— μετατρέπει το υλικό σε ένα σχεδόν ηδονοβλεπτικό θέαμα. Η κάμερα επιμένει στα σώματα, στη λάσπη, στο δέρμα και στη σωματική ένταση. Υπάρχει άφθονο σεξ και έντονα υπονοούμενα, με σκηνές που μοιάζουν σχεδιασμένες να σοκάρουν ή να λειτουργήσουν ως viral στιγμιότυπα.

Ωστόσο, η σεξουαλικότητα στο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ είναι κάτι βαθύτερο και πιο διαταραγμένο: δεν αφορά απλώς την επιθυμία, αλλά μια σχεδόν μεταφυσική συγχώνευση ύπαρξης. Ο Χίθκλιφ δεν ποθεί απλώς την Κάθριν· θέλει να είναι εκείνη. Η έλξη τους είναι βίαιη, εμμονική, ποτισμένη με μνησικακία και κοινωνική ταπείνωση. Το ερωτικό στοιχείο μπλέκεται με την εκδίκηση, τη σωματική κακοποίηση, την ταπείνωση και μια υπόγεια αιμομικτική ένταση που καθιστά τη σχέση τους ανησυχητική, σχεδόν ανίερη. Η επιθυμία δεν είναι εξιδανικευμένη· είναι καταστροφική και αυτοδιαλυτική.

Στην ταινία, αντίθετα, η πρόκληση μοιάζει ελεγχόμενη και αισθητικά φιλτραρισμένη. Οι σκηνές σεξ λειτουργούν περισσότερο ως αισθησιακά set pieces παρά ως εκρήξεις ψυχολογικής αποσύνθεσης. Η ένταση διοχετεύεται σε εικόνα και ρυθμό, όχι σε υπαρξιακό κίνδυνο. Η επιθετικότητα εξομαλύνεται, η τοξικότητα ωραιοποιείται και η παραφορά περιορίζεται σε στιλιζαρισμένη ένταση. Το αποτέλεσμα είναι μια διασκευή που προβάλλει το σώμα αλλά υποχωρεί μπροστά στην ψυχική σκοτεινιά — αρκετά τολμηρή για να συζητηθεί, όχι όμως αρκετά ακραία για να ταράξει πραγματικά.

Εμπορική επιτυχία, λογοτεχνική υπεροχή

Παρά τις ενστάσεις, η εμπορική απήχηση της ταινίας αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το μυθιστόρημα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν θεαματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το έργο επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση.

Εν τέλει, η διασκευή διαθέτει περισσότερο σεξ αλλά λιγότερη παραφροσύνη. Και για ένα βιβλίο που αντλεί τη δύναμή του από την ανεξέλεγκτη ένταση και τη σκοτεινή του υπερβολή, αυτή η εξομάλυνση αποτελεί το βασικό της έλλειμμα.

*Με πληροφορίες από: The Financial Times 

World
Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
«Από παιδί» 19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
«Λογοκρισία καλλιτεχνών» 18.02.26

Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Χαβιέ Μπαρδέμ, περισσότεροι από 80 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη σιωπή της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
4 παραστάσεις 18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ
Viva Las Vegas 18.02.26

Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Elvis, ο Μπαζ Λούρμαν ετοιμάζει ένα ακόμα project για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Μόνο που αυτή τη φορά θα προτιμήσει το θεατρικό σανίδι.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία
Culture Live 18.02.26

Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία

Η Σουηδία περιορίζει τις οθόνες στα σχολεία και επενδύει ξανά στην ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες μετά την πτώση επιδόσεων και ανησυχητικά ευρήματα στον αλφαβητισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ
Καμιά άλλη γη 17.02.26

No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ, εκπέμπει σήμα κινδύνου μετά από μια νέα, βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον της οικογένειάς του στη Δυτική Όχθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» [ου έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Europa League 19.02.26

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Στουτγκάρδη για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 19.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19.02.26

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου
Ελλάδα 19.02.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα ότι δεν γνώριζε για το πρόβλημα που υπήρχαν με τις δεξαμενές προπανίου καταρρίπτονται από τα νέα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26

Η Ρωσία στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
