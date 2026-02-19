Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από την Έμεραλντ Φένελ επαναφέρει στο προσκήνιο το μοναδικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που εκδόθηκε το 1847 με ψευδώνυμο.

Το έργο, γραμμένο από τη συγγραφέα που μεγάλωσε στο εφημέριο του Χάγουορθ, θεωρείται σήμερα ένα από τα κορυφαία της αγγλικής λογοτεχνίας, με κεντρικό άξονα τον καταστροφικό δεσμό της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ — μια σχέση εμμονική, βίαιη και βαθιά διαταραγμένη.

Ένα γυαλισμένο ρομάντζο αντί για γοτθική αγριότητα

Η ταινία, με τη Μάργκο Ρόμπι στον ρόλο της Κάθριν και τον Τζέικομπ Ελόρντι ως Χίθκλιφ, εστιάζει κυρίως στη ρομαντική διάσταση της ιστορίας, αποδυναμώνοντας τα πιο σκοτεινά και ακραία στοιχεία του πρωτοτύπου.

Ο Χίθκλιφ παρουσιάζεται ελκυστικός και μελαγχολικός, αλλά χωρίς την απειλητική, σχεδόν σαδιστική ενέργεια του λογοτεχνικού ήρωα.

Αντίστοιχα, η Κάθριν χάνει το στοιχείο του «διεστραμμένου πάθους» που υπογράμμιζε η Σάρλοτ Μπροντέ στον πρόλογο του 1850 και μετατρέπεται σε μια αισθητικά επιμελημένη, εξημερωμένη εκδοχή της ηρωίδας.

Η γοτθική παραφορά, η ωμή βία και η σκληρότητα των ταξικών ανισοτήτων περιορίζονται αισθητά. Στο μυθιστόρημα, το πάθος της Κάθριν και του Χίθκλιφ είναι εμμονικό και αυτοκαταστροφικό, η βία είναι σωματική και ψυχολογική — με ταπείνωση, κακοποίηση και εκδικητική μανία — ενώ η κοινωνική ανισότητα καθορίζει τις επιλογές και την εκτροπή των ηρώων. Στην ταινία, αντίθετα, αυτά τα στοιχεία λειαίνονται: η βία υπαινίσσεται αντί να πληγώνει, η ταξική σύγκρουση υποχωρεί και η παραφορά μετατρέπεται σε αισθητικά ελεγχόμενη ένταση.

Πολύ σεξ, λίγο σκοτάδι

Η Φένελ —γνωστή από το «Saltburn» για την αισθησιακή της υπερβολή— μετατρέπει το υλικό σε ένα σχεδόν ηδονοβλεπτικό θέαμα. Η κάμερα επιμένει στα σώματα, στη λάσπη, στο δέρμα και στη σωματική ένταση. Υπάρχει άφθονο σεξ και έντονα υπονοούμενα, με σκηνές που μοιάζουν σχεδιασμένες να σοκάρουν ή να λειτουργήσουν ως viral στιγμιότυπα.

Ωστόσο, η σεξουαλικότητα στο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ είναι κάτι βαθύτερο και πιο διαταραγμένο: δεν αφορά απλώς την επιθυμία, αλλά μια σχεδόν μεταφυσική συγχώνευση ύπαρξης. Ο Χίθκλιφ δεν ποθεί απλώς την Κάθριν· θέλει να είναι εκείνη. Η έλξη τους είναι βίαιη, εμμονική, ποτισμένη με μνησικακία και κοινωνική ταπείνωση. Το ερωτικό στοιχείο μπλέκεται με την εκδίκηση, τη σωματική κακοποίηση, την ταπείνωση και μια υπόγεια αιμομικτική ένταση που καθιστά τη σχέση τους ανησυχητική, σχεδόν ανίερη. Η επιθυμία δεν είναι εξιδανικευμένη· είναι καταστροφική και αυτοδιαλυτική.

Στην ταινία, αντίθετα, η πρόκληση μοιάζει ελεγχόμενη και αισθητικά φιλτραρισμένη. Οι σκηνές σεξ λειτουργούν περισσότερο ως αισθησιακά set pieces παρά ως εκρήξεις ψυχολογικής αποσύνθεσης. Η ένταση διοχετεύεται σε εικόνα και ρυθμό, όχι σε υπαρξιακό κίνδυνο. Η επιθετικότητα εξομαλύνεται, η τοξικότητα ωραιοποιείται και η παραφορά περιορίζεται σε στιλιζαρισμένη ένταση. Το αποτέλεσμα είναι μια διασκευή που προβάλλει το σώμα αλλά υποχωρεί μπροστά στην ψυχική σκοτεινιά — αρκετά τολμηρή για να συζητηθεί, όχι όμως αρκετά ακραία για να ταράξει πραγματικά.

Εμπορική επιτυχία, λογοτεχνική υπεροχή

Παρά τις ενστάσεις, η εμπορική απήχηση της ταινίας αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το μυθιστόρημα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν θεαματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το έργο επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση.

Εν τέλει, η διασκευή διαθέτει περισσότερο σεξ αλλά λιγότερη παραφροσύνη. Και για ένα βιβλίο που αντλεί τη δύναμή του από την ανεξέλεγκτη ένταση και τη σκοτεινή του υπερβολή, αυτή η εξομάλυνση αποτελεί το βασικό της έλλειμμα.

*Με πληροφορίες από: The Financial Times