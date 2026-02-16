Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν ήταν ακριβώς όπως την ονειρευόμουν. Η γυναίκα μου πήγε να επισκεφτεί τη φίλη μας την Άλισον στο Ντόρσετ, ενώ εγώ έμεινα στο σπίτι να βλέπω ράγκμπι» γράφει ο Robert Crampton στους Times και συνεχίζει: «Α, και πήγα να δω το τα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Πολλοί άντρες θα έχουν παρασυρθεί από τις συντρόφους τους αυτό το Σαββατοκύριακο για να δουν την ταινία με τη Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Είμαι πιθανώς ο μόνος ετεροφυλόφιλος άντρας στην Αγγλία που πήγε οικειοθελώς. Οικειοθελώς και μόνος. Ανάμεσα σε πολλά νεαρά ζευγάρια και αρκετές παρέες φίλων που έκαναν βραδινή έξοδο.

«Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι κανείς δεν θεωρούσε τον τύπο στη σειρά G, με κενές θέσεις αριστερά και δεξιά του, ως έναν τραγικό γέρο-παράξενο, που ήταν εκεί ως μια απόδραση από την ανώμαλη συμπεριφορά του μετά το μπάρμπεκιου. Απέτυχα. Υποθέτω ότι αυτό ακριβώς σκέφτονταν και όλοι οι άλλοι» προσθέτει ο Robert Crampton.

«Ah fookin’ luv yer, Cathy»

«Να σημειώσω ότι όλοι ήταν εκεί για να χαζέψουν τον Ελόρντι, ο οποίος γλείφει παράξενα ό,τι βλέπει μπροστά του, συνήθως ενώ είναι μούσκεμα. Όπως και με τη Σίντνεϊ Σουίνι το φθινόπωρο, τη μια στιγμή ο Ελόρντι είναι ένας ημι-διάσημος, και την άλλη έχει ξεφύγει από την ομάδα των ανερχόμενων σέξι σταρ και έχει μετατραπεί στον νούμερο 1 παγκόσμιο pin-up».

«Θεέ μου, ένιωσα γέρος. Τόση ενέργεια, τόσο μελόδραμα. Η προειδοποίηση στην αρχή υποσχόταν “έντονο σεξ” και, μα το Θεό, την κράτησε. Είδαμε BDSM σεξ σε στάβλο, με μια δόση ηδονοβλεψίας. Είδαμε μελαγχολικό αυνανισμό στο ύπαιθρο. Είδαμε βαρετό σεξ σε ιεραποστολική στάση μεταξύ ενός συζύγου και μιας απρόθυμης συζύγου. Είχαμε προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενο ζελέ ψαριού, φαλλικό ντεκουπάζ, σκίσιμο κορσέ, ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα και, α, λίγο ελαφρύ πνίξιμο. Ο Ελόρντι γκρίνιαζε συνεχώς “Ah fookin’ luv yer, Cathy” με την προφορά του Σον Μπιν».

«Πείτε με παλιομοδίτικο τύπο κ.λπ.»

«Μετά από λίγο, η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φένελ λέει “γ@μα το” και καταφεύγει σε ένα ολόκληρο μοντάζ με σεξ: σεξ σε άμαξα, σεξ στον κήπο, σεξ στην ερημιά, σεξ στο τραπέζι της κουζίνας, σεξ στο τραπέζι της τραπεζαρίας, μια φορά ακόμη και σεξ στην κρεβατοκάμαρα. Στο τέλος, ο Ελόρντι έχει αλυσοδέσει τη νεαρή Ιζαμπέλα. Αυτή γαβγίζει σαν σκύλος και προφανώς περνάει τέλεια» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times και εξηγεί τη θέση του:

«Όπως είπα, γερνάω. Ήμουν ο μόνος που βρήκα ενοχλητική την προτίμηση όλων των γυναικείων χαρακτήρων για βίαιο σεξ; Ναι, νομίζω ότι ήμουν. Όσο πιο ψυχοπαθής γίνεται ο Ελόρντι, τόσο περισσότερο τον ποθούν οι συντρόφισσές του. Σε μια σκηνή, στην πραγματικότητα πετάει τη Ρόμπι πάνω από τον ώμο του, ενώ αυτή τον χτυπάει άσκοπα στην πλάτη και φωνάζει: “Άσε με κάτω, βάρβαρε”, ή κάτι τέτοιο, σαν να έχουμε γυρίσει πίσω στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’30. Μαζί με το “ξέρεις ότι το θέλεις”, αναστέναξα. Πείτε με παλιομοδίτικο τύπο κ.λπ.».

«Σεξ σε άμαξα, σεξ στον κήπο, σεξ στην ερημιά, σεξ στο τραπέζι της κουζίνας, σεξ στο τραπέζι της τραπεζαρίας, μια φορά ακόμη και σεξ στην κρεβατοκάμαρα»

«Ως 61χρονος άντρας σε ένα σινεμά γεμάτο πολύ νεότερες γυναίκες»

«Ο Τζέικομπ βγάζει το πουκάμισό του δύο φορές — μία πριν γλείψει την ταπετσαρία για άγνωστους λόγους, και μία για να φτυαρίσει άσκοπα το σανό, θυμίζοντας τον Έινταν Τέρνερ που φτυαρίζει γυμνόστηθος χωρίς λόγο στο Poldark. Είμαστε στο 2026, και παρόλο που κάποιος κάνει σεξ κατά μέσο όρο κάθε τρία λεπτά για δύο ώρες και τέταρτο, δεν εμφανίζεται άλλο γυμνό σώμα. Στην πραγματική ζωή, οι άνθρωποι γενικά γδύνονται στην έξαψη του πάθους. Στον κινηματογράφο σήμερα, οι σκηνές σεξουαλικής επαφής γίνονται με τα ρούχα.

»Ωστόσο, αυτό ήταν μια τεράστια ανακούφιση για μένα. Είναι αρκετά ταπεινωτικό να είσαι ένας άντρας μόνος του που παρακολουθεί μια γυναικεία ταινία. Αλλά ως 61χρονος άντρας σε ένα σινεμά γεμάτο πολύ νεότερες γυναίκες, δεν θα μπορούσα να αντέξω την αμηχανία αν η δράση είχε εξελιχθεί σε πλήρως μαλακό πορνό. Όλο το αίμα, οι γόπες και οι σωματικές εκκρίσεις ήταν αρκετά ερεθιστικά» παρατηρεί ο Robert Crampton.

«Κατεστραμμένος, σκληρός και εξαιρετικά αγενής νεαρός βλάκας»

«Θα σας πω τι άλλο σκέφτηκα – και αυτά επίσης είναι όλα σημάδια γήρανσης. Πρώτον, η τεχνική του Ελόρντι στο κόψιμο ξύλων ήταν αποτρόπαια. Τον παρακολουθούσα με τρόμο και σκεφτόμουν: φίλε, θες να καταστρέψεις τη μέση σου;

»Δεύτερον, ενώ συνήθως δεν έχω πρόβλημα να αναγνωρίσω την ομορφιά των ανδρών σταρ, αν το αξίζουν, πρέπει να πω ότι ο Ελόρντι δεν είναι και τόσο όμορφος. Αδύναμο πηγούνι. Σφιγμένα χείλη. Παράξενα ψηλός. Στις σκηνές όπου αποτίει φόρο τιμής στον Κόλιν Φερθ ως κύριο Ντάρσι με το φαρδύ, βρεγμένο λευκό πουκάμισο, ο νεαρός Τζέικομπ, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αντάξιος.

»Τρίτον, το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι συμπάθησα τον χαρακτήρα του Έντγκαρ, παρόλο που υποτίθεται ότι ήταν βαρετός, δειλός και άχρηστος στο κρεβάτι. Μου φάνηκε ένας αξιοπρεπής τύπος: σταθερός, αξιόπιστος και ευγενικός, τουλάχιστον μέχρι που η Κάθι εξάντλησε την υπομονή του με τα γκρίνια και τα παράπονά της. Δεν υπάρχει περίπτωση η νεότερη εκδοχή του εαυτού μου να είχε οποιαδήποτε σχέση με τον Έντγκαρ. Θα ήμουν οπαδός του Χίθκλιφ, με την Κέιτ Μπους να παίζει στο κεφάλι μου, και να σκέφτομαι, ουάου, μακάρι να ήμουν εγώ. Τώρα, είδα ξεκάθαρα ότι αυτός ο γοτθικός αντιήρωας για όλες τις εποχές ήταν απλά ένας κατεστραμμένος, σκληρός και εξαιρετικά αγενής νεαρός βλάκας» καταλήγει ο Robert Crampton στους Times.

*Με στοιχεία από thetimes.com