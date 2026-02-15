Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου «πήρε αγκαλιά» το αισθησιακό δράμα της Έμεραλντ Φένελ «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση.

Η διασκευή του κλασικού γοτθικού ρομαντικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, η οποία έχει λάβει την αξιολόγηση R, έκανε πρεμιέρα με 33 εκατομμύρια δολάρια σε 3.682 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής.

Σε μια ανατροπή, είχε μια καλύτερη αρχή στα διεθνή ταμεία με 42 εκατομμύρια δολάρια από 76 περιοχές – με συνολικά έσοδα 82 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

«Όχι» στο Netflix

Δεδομένου ότι οι αρχικές πωλήσεις εισιτηρίων στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ είναι ελαφρώς χαμηλότερες από το αναμενόμενο, η ταινία μπορεί να βασιστεί στο κοινό του εξωτερικού για να δικαιολογήσει τον προϋπολογισμό παραγωγής των 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της κοσμικής Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του γοητευτικού Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Σύμφωνα με το Variety, το Netflix είχε προσφέρει το εκπληκτικό ποσό των 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Φένελ για να αποκτήσει τα δικαιώματα της ταινίας. Ωστόσο, η σκηνοθέτις και οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένης της Ρόμπι, επέλεξαν να πάρουν λιγότερα χρήματα από την Warner Bros. σε αντάλλαγμα για μια ευρεία κινηματογραφική διανομή και μια ολοκληρωμένη καμπάνια μάρκετινγκ.

Ακολουθεί «GOAT» και «Crime 101»

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «GOAT» κατέκτησε με το σπαθί της τη δεύτερη θέση με 26 εκατομμύρια δολάρια από 3.862 αίθουσες το Σαββατοκύριακο. Συγκέντρωσε 15,6 εκατομμύρια δολάρια από 42 αγορές του εξωτερικού για ένα συνολικό ποσό 47,6 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Το «GOAT» σε παραγωγή από τον σούπερ σταρ του NBA Στέφεν Κάρι, ακολουθεί μια ανθρωπόμορφη κατσίκα που φιλοδοξεί να γίνει η καλύτερη όλων των εποχών σε ένα άθλημα που μοιάζει με μπάσκετ και ονομάζεται roarball.

Το «Crime 101» βρέθηκε στην τρίτη θέση με 15,1 εκατομμύρια δολάρια από 3.161 αίθουσες το Σαββατοκύριακο.

Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια δολάρια από 60 περιοχές. Θα ήταν μια αξιοπρεπής αρχή για μια ταινία με διαβάθμιση R που απευθύνεται σε ενήλικες, εκτός από το γεγονός ότι η Amazon MGM ξόδεψε 90 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή της. Δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες των κινηματογραφικών αιθουσών κρατούν περίπου το ήμισυ των εισπράξεων από τα εισιτήρια, η ταινία «Crime 101» θα πρέπει να παραμείνει στις αίθουσες για πολύ καιρό μετά το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας, προκειμένου να δικαιολογήσει το κόστος της.

Η τελευταία ταινία της Amazon MGM, «Crime 101» σε σκηνοθεσία του Μπαρτ Λέιτον, ο οποίος διασκεύασε το σενάριο από τη νουβέλα του συγγραφέα του «The Power of the Dog», Ντον Γουίνσλοου, ακολουθεί έναν αινιγματικό κλέφτη κοσμημάτων που σχεδιάζει ληστείες υψηλού κινδύνου στον αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες.

*Με πληροφορίες από: Variety