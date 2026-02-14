magazin
Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
14 Φεβρουαρίου 2026

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Η περιοδεία για την προώθηση της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο θέατρο σκιών, όπου οι πρωταγωνιστές Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι φαίνεται να ακολουθούν πιστά ένα σενάριο «μοιραίου πάθους» και εκτός κάμερας.

Οι δηλώσεις τους περί «αμοιβαίας εμμονής» και η ανταλλαγή δώρων με στίχους της Έμιλι Μπροντέ έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας παλαιότερες αντίστοιχες καμπάνιες, όπως εκείνη της Lady Gaga με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ρόμπι, η στρατηγική αυτή φαίνεται να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με μερίδα του κοινού να χαρακτηρίζει τη στάση τους ως «φθηνή» και «κακόγουστη».

Η δυσαρέσκεια των θαυμαστών πηγάζει κυρίως από την αίσθηση του ανειλικρινούς σημειώνει το BBC.

Υπάρχει λόγος. Η Μάργκο Ρόμπι είναι παντρεμένη με τον παραγωγό της ταινίας, Τομ Άκερλεϊ, οπότε κάθε προσπάθεια να καλλιεργηθούν φήμες για έναν απαγορευμένο έρωτα με τον Ελόρντι είναι εκ των πραγμάτων αστείες αν όχι απελπισμένες και cringe.

Πολλοί αναρωτιούνται αν αυτές οι «προσωπικές» στιγμές είναι απλώς γρανάζια μιας καλοκουρδισμένης μηχανής δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμένης να καλύψει τις μέτριες κριτικές που έλαβε η ταινία -όταν δεν είναι απόλυτα σίγουρη για αυτό.

Επιπλέον η προσπάθεια ρομαντικοποίησης μιας σκοτεινής και τοξικής ιστορίας, όπως αυτή της Κάθι και του Χίθκλιφ, θεωρείται από πολλούς ως μια άστοχη κίνηση που παραπλανά το κοινό.

«Οι τηλεθεατές και τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ηλίθιοι. Μπορούν αμέσως να εντοπίσουν τη διαφορά μεταξύ ενός οργανικού και ενός κακοκατασκευασμένου ρομάντζου»

Οι ειδικοί της επικοινωνίας επισημαίνουν ότι το κοινό πλέον πάσχει από «κόπωση των στημένων ειδυλλίων» (showmance fatigue).

Οι θεατές δεν είναι αφελείς και μπορούν εύκολα να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια αυθεντική χημεία και μια κατασκευασμένη σχέση.

Αν και στην περίπτωση της Παμέλα Άντερσον και του Λίαμ Νίσον το ειδύλλιο φαινόταν να έχει δόσεις αλήθειας (αποδείχθηκε PR κόλπο για να φέρει κόσμο στο Naked Gun), η υπερβολή των Ρόμπι και Ελόρντι –με δαχτυλίδια και δημόσιες εξομολογήσεις– μοιάζει να έχει ξεπεράσει το μέτρο.

Η Έιμι Μπρούκμπανκς, πρώην συντάκτρια της showbiz που έγινε ειδικός δημοσίων σχέσεων, καταλαβαίνει τη δυσαρέσκεια.

«Οι τηλεθεατές και τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ηλίθιοι. Μπορούν αμέσως να εντοπίσουν τη διαφορά μεταξύ ενός οργανικού και ενός κακοκατασκευασμένου ρομάντζου», λέει η Μπρούκμπανκς, η οποία τώρα εργάζεται στο πρακτορείο WPR.

Ωστόσο, παρά τις όποιες επικρίσεις, η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει καρπούς σε επίπεδο δημοσιότητας.

Οι συζητήσεις γύρω από την ταινία είναι συνεχείς και οι περισσότεροι θαυμαστές δηλώνουν ότι θα την παρακολουθήσουν, παρά τον εκνευρισμό τους για την προωθητική καμπάνια.

Όπως φαίνεται, το Χόλιγουντ συνεχίζει να ποντάρει στη δύναμη του viral περιεχομένου, έστω και αν αυτό προκαλεί την προσωρινή αμηχανία του κοινού.

Ωστόσο, η «πίστη» του Ελόρντι αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς ήδη εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με τη Σίντνεϊ Σουίνι, τη συμπρωταγωνίστρια του στο Euphoria, επιβεβαιώνοντας πως στη βιομηχανία του θεάματος, ο «έρωτας» διαρκεί όσο και το τσίρκο προώθησης ενός προϊόντος.

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai
Λογοκρισία 13.02.26

Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai

Μια απροσδόκητη παρέμβαση σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα της Αναγέννησης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία, καθώς η κρατική τηλεόραση Rai παρουσίασε τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι χωρίς πέος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σύνταξη
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
