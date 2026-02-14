Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η περιοδεία για την προώθηση της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο θέατρο σκιών, όπου οι πρωταγωνιστές Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι φαίνεται να ακολουθούν πιστά ένα σενάριο «μοιραίου πάθους» και εκτός κάμερας.

Οι δηλώσεις τους περί «αμοιβαίας εμμονής» και η ανταλλαγή δώρων με στίχους της Έμιλι Μπροντέ έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας παλαιότερες αντίστοιχες καμπάνιες, όπως εκείνη της Lady Gaga με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ρόμπι, η στρατηγική αυτή φαίνεται να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με μερίδα του κοινού να χαρακτηρίζει τη στάση τους ως «φθηνή» και «κακόγουστη».

Η δυσαρέσκεια των θαυμαστών πηγάζει κυρίως από την αίσθηση του ανειλικρινούς σημειώνει το BBC.

Υπάρχει λόγος. Η Μάργκο Ρόμπι είναι παντρεμένη με τον παραγωγό της ταινίας, Τομ Άκερλεϊ, οπότε κάθε προσπάθεια να καλλιεργηθούν φήμες για έναν απαγορευμένο έρωτα με τον Ελόρντι είναι εκ των πραγμάτων αστείες αν όχι απελπισμένες και cringe.

Πολλοί αναρωτιούνται αν αυτές οι «προσωπικές» στιγμές είναι απλώς γρανάζια μιας καλοκουρδισμένης μηχανής δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμένης να καλύψει τις μέτριες κριτικές που έλαβε η ταινία -όταν δεν είναι απόλυτα σίγουρη για αυτό.

Επιπλέον η προσπάθεια ρομαντικοποίησης μιας σκοτεινής και τοξικής ιστορίας, όπως αυτή της Κάθι και του Χίθκλιφ, θεωρείται από πολλούς ως μια άστοχη κίνηση που παραπλανά το κοινό.

Οι ειδικοί της επικοινωνίας επισημαίνουν ότι το κοινό πλέον πάσχει από «κόπωση των στημένων ειδυλλίων» (showmance fatigue).

Οι θεατές δεν είναι αφελείς και μπορούν εύκολα να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια αυθεντική χημεία και μια κατασκευασμένη σχέση.

Αν και στην περίπτωση της Παμέλα Άντερσον και του Λίαμ Νίσον το ειδύλλιο φαινόταν να έχει δόσεις αλήθειας (αποδείχθηκε PR κόλπο για να φέρει κόσμο στο Naked Gun), η υπερβολή των Ρόμπι και Ελόρντι –με δαχτυλίδια και δημόσιες εξομολογήσεις– μοιάζει να έχει ξεπεράσει το μέτρο.

Η Έιμι Μπρούκμπανκς, πρώην συντάκτρια της showbiz που έγινε ειδικός δημοσίων σχέσεων, καταλαβαίνει τη δυσαρέσκεια.

«Οι τηλεθεατές και τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ηλίθιοι. Μπορούν αμέσως να εντοπίσουν τη διαφορά μεταξύ ενός οργανικού και ενός κακοκατασκευασμένου ρομάντζου», λέει η Μπρούκμπανκς, η οποία τώρα εργάζεται στο πρακτορείο WPR.

Ωστόσο, παρά τις όποιες επικρίσεις, η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει καρπούς σε επίπεδο δημοσιότητας.

Οι συζητήσεις γύρω από την ταινία είναι συνεχείς και οι περισσότεροι θαυμαστές δηλώνουν ότι θα την παρακολουθήσουν, παρά τον εκνευρισμό τους για την προωθητική καμπάνια.

Όπως φαίνεται, το Χόλιγουντ συνεχίζει να ποντάρει στη δύναμη του viral περιεχομένου, έστω και αν αυτό προκαλεί την προσωρινή αμηχανία του κοινού.

Ωστόσο, η «πίστη» του Ελόρντι αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς ήδη εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με τη Σίντνεϊ Σουίνι, τη συμπρωταγωνίστρια του στο Euphoria, επιβεβαιώνοντας πως στη βιομηχανία του θεάματος, ο «έρωτας» διαρκεί όσο και το τσίρκο προώθησης ενός προϊόντος.