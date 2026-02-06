Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι εθεάθη να προστατεύει τη Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Καθώς οι δύο φίλοι και συνεργάτες προσπαθούσαν να αποφύγουν τις σταγόνες της βροχής, ο Ελόρντι άριχσε να γελάει και έτρεξε προς το μέρος της Ρόμπι για να την βοηθήσει, καθώς εκείνη περπατούσε χωρίς ομπρέλα για να ποζάρει για φωτογραφίες. Η στιγμή αυτή αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Στο κόκκινο χαλί, η Ρόμπι εμφανίστηκε με ένα ροζ see through φόρεμα σε στυλ κορσέ και μακριά ουρά με περίτεχνα στοιχεία όπως φτερά, σχεδιασμένο από την Dilara Findikoglu.

Ο Ελόρντι επέλεξε ένα μονοχρωματικό γκρι Bottega look, με μακρύ σακάκι και ασορτί μεταξωτή γραβάτα.

«Είμαι πάντα εκείνη που καταρρέει όταν τελειώνει μια δουλειά»

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με το Fandango, η Μάργκοτ Ρόμπι μίλησε για τη συνεργασία της με τον Τζέικομπ Ελόρντι, αποακλύπτοντας ότι έχουν αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό αγάπης.

«Δένομαι πολύ με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω και τους αγαπώ όλους. Είμαι πάντα εκείνη που καταρρέει όταν τελειώνει μια δουλειά», είπε η υποψήφια για Όσκαρ. «Νομίζω ότι αυτό το συναισθηματικό δεσμό το ανέπτυξα πολύ γρήγορα και με τον Τζέικομπ».

Στην ταινία, οι ηθοποιοί ενσαρκώνουν τους ρόλους της Καθριν Έρνσοου και του Χίθκλιφ στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου γοτθικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ που κυκλοφόρησε το 1847.

Το μυθιστόρημα ακολουθεί έναν μοιραίο έρωτα, ο οποίος εξελίσσεται σε εμμονή και εκδίκηση. Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Έμεραλντ Φενέλ, αντλεί στοιχεία από το μύθιστόρημα και παρουσιάζει το άγριο, γραφικό τοπίο του Γιορκσάιρ στην Αγγλία, ενώ θα περιλαμβάνει ένα μοντέρνο soundtrack από την Charli xcx.

«Ένιωσα ότι σε νίκησα»

Σε κοινή συνέντευξή τους στην Vogue Australia, η Ρόμπι θυμήθηκε μια έκπληξη που ο Ελόρντι είχε σχεδιάσει για εκείνη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η οποία την έκανε να σκεφτεί ότι ο συμπρωταγωνιστής της θα ήταν «πιθανώς ένας πολύ καλός φίλος».

«Είχαμε γυρίσματα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μου έφτιαξες τη μέρα και, ως Χίθκλιφ, γέμισες το δωμάτιό μου με τριαντάφυλλα», είπε η Ρόμπι.

Εκτός από τα τριαντάφυλλα, ο Ελόρντι έστειλε στην Ρόμπι ένα γράμμα – ως ο χαρακτήρας του.

Ο Ελόρντι σημείωσε από την πλευρά του ότι η Ρόμπι δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο για εκείνον, αλλά δεν πληγώθηκε — «Ένιωσα ότι σε νίκησα», είπε.

Η ταινία έρχεται στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου.

*Με πλήροφορίες από: People