«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η Μάργκοτ Ρόμπι υπερασπίστηκε την επιλογή του Τζέικομπ Ελόρντι στη νέα συνέντευξή της στη Βρετανική Vogue.

Aπαντώντας στους επικριτές για την επιλογή του Ελόρντι ως Χίθκλιφ στα νέα Ανεμοδαρμένα Ύψη (και υπερβολικά soft porn υποστηρίζουν φανατικοί της κλασικής λογοτεχνίας θεατές,), η σταρ της Barbie δεν δίστασε να αποκαλέσει τον 28χρονο ηθοποιό τον «Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας», απαντώντας έτσι στην κατακραυγή που προκλήθηκε για την επιλογή του στον εμβληματικό ρόλο.

Η νέα μεταφορά του κλασικού βιβλίου από την Έμεραλντ Φένελ έχει διχάσει ήδη από την αρχή της ανακοίνωσης του project με τους οπαδούς της Έμιλι Μπροντέ να εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για το κάστινγκ.

Η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία υποδύεται την Κάθριν, πήρε θέση υπέρ του συμπρωταγωνιστή της, Τζέικομπ Έλορντι, καλώντας τους πάντες να περιμένουν την πρεμιέρα της ταινίας, η οποία, όπως λέει η ίδια «θα είναι πιο ρομαντική από προκλητική».

Η 35χρονη σταρ δεν δίστασε να εκφράσει την απόλυτη στήριξή της στον 28χρονο ηθοποιό και συμπατριώτή της (είναι και οι δύο από την Αυστραλία), συγκρίνοντάς τον με έναν από τους κορυφαίους εν ζωή ηθοποιούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)

«Το καταλαβαίνω», παραδέχτηκε η σταρ του Barbie κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στη Vogue τον Δεκέμβριο του 2025. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κρίνει κανείς αυτή τη στιγμή μέχρι ο κόσμος να δει την ταινία».

Η Ρόμπι, ωστόσο, διαβεβαίωσε τους αναγνώστες για την επιλογή του Έλορντι. «Τον είδα να παίζει τον Χίθκλιφ, και είναι ο Χίθκλιφ», τόνισε εμφατικά. «Θα έλεγα, απλά περιμένετε. Εμπιστευτείτε με, θα μείνετε ικανοποιημένοι».

Η ηθοποιός υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, μια σειρά από σπουδαίους ηθοποιούς έχουν υποδυθεί το ρόλο του Χίθκλιφ. «Από τον Λόρενς Ολιβιέ μέχρι τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και από τον Ρέιφ Φάινς μέχρι τον Τομ Χάρντι» είπε πριν υπερασπιστεί τον Ελόρντι ως Ντάνιελ Ντέι-Λιούις νέας κοπής.

«Είναι απίστευτος. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν» είπε.

Οι αντιδράσεις για το κάστινγκ ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2024, όταν ανακοινώθηκε η ταινία. Ορισμένοι θαυμαστές του κλασικού έργου θεώρησαν ότι η Μάργκοτ Ρόμπι είναι πολύ μεγάλη για να υποδυθεί την Κάθριν, η οποία στην αρχή του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ (1847) περιγράφεται ως «σχεδόν 17 ετών» με «καφέ μπούκλες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)

Παράλληλα η επιλογή του Έλορντι επικρίθηκε έντονα λόγω της φυλετικής περιγραφής του Χίθκλιφ στο πρωτότυπο έργο. Παρόλο που το χρώμα του δέρματός του δεν είναι σαφές, ο Χίθκλιφ περιγράφεται σε ένα σημείο ως «σκουρόχρωμος τσιγγάνος» που εύχεται να είχε «ανοιχτόχρωμα μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα».

Η Καρμέλ Κόχραν, η διευθύντρια κάστινγκ της ταινίας, είχε προφητεύσει τις αντιδράσεις τον Αύγουστο, δηλώνοντας: «Σίγουρα θα υπάρξουν μερικοί θαυμαστές της αγγλικής λογοτεχνίας που δεν θα είναι ευχαριστημένοι». Ωστόσο, επέμεινε στην καλλιτεχνική ελευθερία, λέγοντας: «Δεν χρειάζεται πραγματικά να είσαι ακριβής. Είναι απλώς ένα βιβλίο. Δεν βασίζεται σε πραγματική ζωή. Είναι όλο τέχνη».

Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε επίσης ότι τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν όταν βρισκόταν μόλις τρεις μήνες μετά τον τοκετό, καθώς καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί με τον σύζυγό της, Τομ Άκερλεϊ, τον Οκτώβριο του 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)

«Ήμουν σε μια πολύ διαφορετική ψυχική κατάσταση. Δεν έκανα τη συνηθισμένη μου προετοιμασία. Και θυμάμαι να λέω στην Έμεραλντ: ‘Τι θα γίνει αν δεν είμαι αρκετά προετοιμασμένη;’» Η Φένελ, όμως, την καθησύχαζε. «Δεν θέλω να προετοιμαστείς. Απλά πρέπει να είσαι παρούσα, να είσαι εκεί, στη στιγμή».

Όσον αφορά το ύφος της ταινίας, η Ρόμπι διαβεβαίωσε τους φαν ότι η μεταφορά δεν θα είναι τόσο «πολύ, πολύ τολμηρή» όσο λέγεται. «Πιστεύω ότι ο κόσμος θα εκπλαγεί. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σεξουαλικά στοιχεία και ότι δεν είναι προκλητικό – σίγουρα είναι προκλητικό – αλλά είναι περισσότερο ρομαντικό παρά προκλητικό. Πρόκειται για ένα μεγάλο επικό ρομάντζο».

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου 2026.